Dos personas mueren tras colisión vehicular en la ruta que une San Felipe y Putaendo

Dos personas fallecieron durante la noche de este domingo 27 de septiembre luego de verse involucradas en un accidente de tránsito registrado en la ruta E-71, que conecta las comunas de San Felipe y Putaendo, al interior de la región de Valparaíso.

El hecho ocurrió en las cercanías del colegio Sunnyland, donde, por circunstancias que deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente, se produjo una colisión entre dos vehículos.

A raíz del impacto, dos personas perdieron la vida. En tanto, otras dos fueron asistidas en el lugar por equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), de acuerdo con los antecedentes preliminares disponibles.

Hasta el sitio del accidente se trasladaron voluntarios de Bomberos, funcionarios de Carabineros y personal de emergencia, quienes desarrollaron las labores de atención y procedimiento derivadas de la emergencia.

El accidente generó una alteración en la circulación vehicular por la ruta E-71. Debido al operativo desplegado, quienes se movilizaban desde San Felipe en dirección a Putaendo debieron utilizar como alternativa el sector de El Algarrobal.

Cabe hacer presente que las circunstancias en que se produjo la colisión y las responsabilidades asociadas al accidente deberán ser determinadas por las diligencias que se desarrollen durante las próximas horas en el lugar.

PURANOTICIA