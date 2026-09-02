Bienes Nacionales licitará demolición de inmueble fiscal deteriorado en Quillota

Un inmueble fiscal de Quillota que presenta un severo deterioro estructural será sometido a un proceso de recuperación, luego de que se aprobara la licitación para demoler la edificación existente y despejar el terreno.

La medida fue informada por la Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso, cartera que aprobó las bases para ejecutar los trabajos, que además de la demolición consideran la limpieza del terreno y la construcción de un cierre perimetral para resguardar la propiedad.

La seremi Leslie Cornejo señaló que "estamos avanzando en uno de los compromisos de nuestro Gobierno y del Presidente José Antonio Kast, que es el de recuperar espacios que hoy se encuentran deteriorados o abandonados y para ello, nuestro Ministerio ha dispuesto recursos para demoler esta edificación, ejecutar un cierre perimetral y recuperar este inmueble fiscal, buscando que a futuro pueda tener un uso con impacto social y así beneficiar directamente a los vecinos de Quillota".

La propiedad se encuentra inhabitable debido a las condiciones de su estructura, situación que además es considerada un riesgo para la seguridad de quienes circulan o permanecen en el sector.

La delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, comentó que "recuperar espacios como este es tremendamente importante, porque los lugares abandonados pueden transformarse en focos de inseguridad. Poder rescatar este inmueble fiscal y avanzar hacia un futuro uso comunitario es también una forma de aportar a la seguridad y al desarrollo del sector".

Tras la demolición, limpieza y cierre del terreno, Bienes Nacionales evaluará alternativas para el futuro uso de la propiedad, de manera de ponerla eventualmente a disposición de iniciativas que generen un impacto positivo para la comunidad de Quillota.

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