Benjamín Koch baja su carrera por la Seremi de Minería en Valparaíso: a demanda y querella se suman "diferencias" con subsecretario

En medio de la controversia generada por antecedentes judiciales dados a conocer este miércoles 8 de abril por Puranoticia.cl, Benjamín Koch Chacón comunicó oficialmente que no asumirá como secretario regional ministerial (Seremi) de Minería en Valparaíso, cargo para el cual figuraba como la principal carta del Gobierno.

La decisión se adopta a menos de 48 horas de que este medio revelara la existencia de una demanda civil por indemnización de perjuicios y una querella penal en su contra, ambas originadas en un conflicto ocurrido a mediados del mes de junio de 2025 en la comuna de Catemu, donde el aludido se desempeñó como concejal.

A través de una declaración pública, Benjamín Koch confirmó su determinación de no asumir el cargo, apuntando a diferencias con una autoridad designada en el Ministerio de Economía. "No asumiré la cartera de Minería en la región de Valparaíso, principalmente por las enormes diferencias valoricas que tengo con el subsecretario de Mineria, Álvaro González", señaló el exconcejal.

En esa misma línea, a través del mensaje difundido en sus redes sociales, dijo que “para mí es importante respetar el derecho de las personas y que la actividad minera se desarrolle en cumplimiento de nuestras normas y nuestras leyes”.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido durante los últimos días: “Agradezco a los dirigentes de la pequeña y mediana minería que me recibieron en estos días y con quienes pudimos realizar el catastro de las acciones más urgentes”.

En su declaración, Koch también abordó una serie de temas relacionados con el sector minero, planteando desafíos pendientes para la región: “Ojalá se avance para solucionar los temas con la DGMN (Dirección General de Movilización Nacional), se avance para contar con un estatuto diferenciado, se revise la capacidad que hoy tiene Enami (Empresa Nacional de Minería) en un la región para procesar sus minerales y en general se le de la importancia que tienen para el desarrollo de la industria”, sostuvo.

Finalmente, quien sonara como carta para la cartera en la región cerró su mensaje agradeciendo "todo el apoyo político recibido en estos últimos días, además de las muestras de cariño de las demás Seremias y le deseo mucho éxito a cada uno de los que van a integrar el Gobierno porque si al Gobierno le va bien, a Chile le va bien”.

ANTECEDENTES QUE LO COMPLICAN

Como ya se indicó, la decisión de Koch se produce luego que Puranoticia.cl diera a conocer esta semana que el ahora excandidato al cargo enfrenta una demanda civil y una querella penal, ambas vinculadas a un mismo conflicto en Catemu.

Según los antecedentes, los demandados –Benjamín Koch y John Porter– habrían procedido al cierre de un camino mediante la instalación de una cadena que impedía el tránsito vehicular, afectando por más de un mes el desplazamiento de camiones destinados al transporte de minerales desde una faena minera hacia una planta de procesamiento.

A juicio de la empresa demandante, Explodesa, esta situación generó una alteración significativa en su cadena de producción, impactando la extracción, traslado y procesamiento del mineral. Lo anterior, según expone la acción judicial, se habría traducido en pérdidas económicas que califican como lucro cesante.

En paralelo, la querella penal sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de delito, apuntando a una acción coordinada que habría modificado una situación previa de libre tránsito en el sector.

De esta manera, aunque Koch fundamentó su decisión en diferencias valóricas con el Subsecretario de Minería, su salida del camino se produce en un contexto marcado por los cuestionamientos derivados de los antecedentes judiciales revelados. Así, la opción que hasta hace pocos días aparecía como la principal carta del Gobierno para encabezar la Seremi de Minería en Valparaíso se diluye entre la controversia, reabriendo el escenario para la designación de una nueva autoridad en la cartera.

PURANOTICIA