Beneficiarios del Cupón de Gas tienen hasta este miércoles para utilizar los $27 mil disponibles en la región de Valparaíso

La Seremi de Gobierno de Valparaíso realizó un llamado a las personas beneficiarias del Cupón de Gas Licuado que todavía mantienen saldo disponible, a utilizarlo antes de que finalice el plazo, este miércoles 30 de septiembre.

El beneficio entrega un aporte único de $27.000 para la compra de gas licuado, monto que puede utilizarse en una o más compras hasta agotar el saldo. Una vez finalizado el plazo, los recursos que no hayan sido utilizados vencerán y no podrán recuperarse.

La seremi Rosario Perez indicó que “queremos hacer un llamado muy concreto a las familias de nuestra región que fueron beneficiadas con el Cupón de Gas: mañana miércoles 30 de septiembre vence el plazo para utilizar estos $27 mil. Si todavía mantienen todo o parte de su saldo disponible, es importante que puedan ocuparlo dentro del plazo, porque después de esa fecha los recursos no utilizados vencerán”.

Actualmente, el beneficio puede utilizarse en cerca de 2.100 distribuidores adheridos a nivel nacional, tanto mediante mecanismos digitales como de forma presencial.

“Este es un apoyo directo al bolsillo de las familias y, por eso, queremos que quienes tienen recursos disponibles puedan utilizarlos. El llamado es a revisar su saldo y realizar la compra durante este miércoles, evitando perder un beneficio que ya tienen disponible para la adquisición de gas licuado”, agregó la vocera regional.

CÓMO UTILIZAR EL CUPÓN

Las personas beneficiarias cuentan con dos alternativas para realizar el canje:

Canje digital: a través de las aplicaciones de BancoEstado o RutPay. La persona debe solicitar el cilindro a un distribuidor adherido y, al concretar la compra, ingresar el RUT del distribuidor y el monto correspondiente en la aplicación. Si el precio supera los $27.000, la diferencia puede descontarse de los fondos disponibles en la CuentaRUT.

Canje presencial: también es posible acudir a una CajaVecina y solicitar la impresión del voucher utilizando el RUT y la clave de cajero automático. Posteriormente, el comprobante debe entregarse al distribuidor al momento de comprar el gas.

PURANOTICIA