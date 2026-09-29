Detienen a sujeto con un revólver adaptado, pistola a fogueo y drogas en Cartagena

Un joven de 18 años fue detenido por Carabineros del OS7 San Antonio luego de ser sorprendido portando un revólver adaptado para el disparo, una pistola a fogueo, municiones y distintas sustancias ilícitas en la comuna de Cartagena.

El procedimiento se desarrolló en el marco de patrullajes preventivos en las inmediaciones de la intersección de calle Camino Viejo Cartagena con calle Nueva Bruselas. Según informó Carabineros, el individuo advirtió la presencia policial y se desprendió de un objeto de similares características a un arma de fuego.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a realizar un control de identidad y posteriormente registraron el bolso negro que el sujeto portaba consigo.

En el interior encontraron un revólver adaptado para el disparo, una pistola a fogueo y municiones a fogueo, además de sustancias ilícitas como ketamina, clonazepam, dinero en efectivo y otras especies asociadas a la comisión de delitos.

El detenido, quien mantiene antecedentes penales, fue puesto a disposición de la justicia durante esta jornada. Asimismo, Carabineros informó que el procedimiento permitió imputarle delitos asociados a la Ley de Drogas N° 20.000, la Ley de Control de Armas N° 17.798 y el artículo 445 del Código Penal, quedando los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

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