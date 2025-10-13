Bebé de 3 meses sustraída por su madre en Viña del Mar fue hallada en buenas condiciones en una casa de Quinta Normal

A raíz de una orden de investigar emanada por la Fiscalía de Flagrancia de Valparaíso por el delito de sustracción de menor, carabineros del OS9 Valparaíso detuvieron a una mujer que sustrajo a su pequeña hija desde la casa de su tutora legal en Viña del Mar.

A raíz de la denuncia del hecho, la Fiscalía instruyó a la SIP de la 5ª Comisaría realizar las diligencias para posteriormente instruir al OS9 de Carabineros de Valparaíso continuar con la investigación.

Es así que, utilizando diferentes técnicas investigativas, fue posible rastrear la ubicación de la denunciada en una vivienda ubicada en la comuna de Quinta Normal, en la región Metropolitana.

El personal especializado se dirigió a aquel lugar, comprobando que la imputada permanecía allí, por lo que previa autorización judicial de entrada y registro, con el apoyo del GOPE de Santiago, Carabineros hizo ingreso al domicilio, deteniendo a la mujer y encontrando a la menor en buenas condiciones de salud.

Conforme a lo instruido por la fiscal del caso, la imputada –con antecedentes policiales por diferentes delitos– fue trasladada hasta Viña del Mar para su control de detención en el tribunal de la ciudad, quedando en prisión preventiva.

