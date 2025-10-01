Batalla campal en un clásico del fútbol amateur de Viña del Mar deja brutales escenas de violencia entre los propios jugadores

En una verdadera batalla campal terminó un partido de fútbol amateur disputado en la parte alta de Viña del Mar, el cual derivó en golpes de puños y pie entre los propios jugadores, a raíz de un cobro arbitral que caldeó el ánimo de los futbolistas.

En el encuentro válido por la tercera fecha del torneo de Gómez Carreño, los clubes Juan Carlos Peña y Quinto Sector disputaban un encendido clásico, que lamentablemente llegó a las manos luego de una infracción cometida fuera del área grande.

Una fuerte patada, que significó la tarjeta amarilla para un futbolista, calentó los ánimos de los jugadores, quienes comenzaron a palabrearse, para luego dar paso a los insultos y a los empujones cuando se encontraban casi en el punto penal.

Sólo bastó que uno de los futbolistas propinara el primer golpe para que se desatara la gresca monumental, con una gran cantidad de jugadores dándose golpes de pies y puños, desatando una verdadera batalla campal en pleno campo de juego.

La riña continuó incluso al interior de uno de los arcos, donde los futbolistas incluso se pegaban patadas en el cuerpo. Fue en este momento cuando también se sumaron algunos hinchas, quienes también comenzaron a golpear a los rivales.

Esta nueva lamentable escena vivida en las canchas de fútbol amateur terminó con los propios árbitros del compromiso intentando separar a los jugadores, quienes luego de algunos minutos dejaron de golpearse y se agruparon cada uno en sus bancas.

A través de sus redes sociales, el club Juan Carlos Peña señaló que "lamentamos los hechos ocurridos ayer durante el partido contra club Quinto Sector. Estamos en contra de la violencia en todas nuestras divisiones y no apoyaremos estos actos".

En tanto, la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, comentó a Radio Biobío respecto a lo vivido en Gómez Carreño que "resulta inaceptable que instancias deportivas y recreativas pensadas para el encuentro y la sana convivencia se vean empañadas por hechos de violencia de cualquier tipo".

"Como Ministerio de Seguridad Pública, nuestro compromiso es claro: seguiremos desplegando todas las capacidades del Estado para garantizar que actividades tan importantes para la vida comunitaria, como es el deporte, se desarrollen en entornos seguros, pacíficos y respetuosos", sentenció la autoridad ministerial.

Cabe recordar que este nuevo episodio de violencia el fútbol amateur se suma a otros vividos durante las últimas semanas en la región, como por ejemplo cuando un hincha apuntó con un arma de fuego a un jugador en un partido en Quilpué; o cuando se produjo una brutal pelea en un encuentro deportivo en una cancha de Olmué.

