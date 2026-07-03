Basural del campamento Manuel Bustos de Viña fue reconvertido en moderna multicancha

Lo que durante años fue un sitio eriazo con un gran basural y foco insalubre para las familias del campamento Manuel Bustos, hoy es una multicancha de alto estándar y con mobiliario urbano que permite la actividad física y recreativa de adultos y niños.

La inauguración de este nuevo espacio comunitario deportivo se realizó en la misma multicancha con una ceremonia que dio paso a una choripanada y al puntapié inicial con autoridades, dirigencias vecinales y la comunidad del asentamiento, especialmente los niños y niñas que compartieron con destacadas figuras del Everton como el exfutbolista Gustavo Dalsasso y del plantel oficial el colombiano Andrés Arroyo y Amaro León, de la cantera del Oro y Cielo que debutó este año.

Tras el corte de cinta, el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz, señaló que "es muy satisfactorio poder entregar esta multicancha, especialmente porque Manuel Bustos fue uno de los barrios más impactados por el incendio del 2024. Barrio, además, que muestra la demanda histórica por los pobladores, por acceder a su propia vivienda, y que hoy en día estamos apoyando con la adecuada provisión de espacios públicos, porque los espacios públicos son sumamente relevantes para la vida de los barrios, para la cohesión social, para la vida civil de los barrios, la vida pública".

"Estamos muy contentos de entregar esta multicancha, que no solo va a cohesionar el barrio, va a permitir que los niños puedan jugar y puedan entretenerse, aportando en mayores condiciones de dignidad para este barrio de Viña del Mar. Así, de esta forma, esperamos durante este año, el próximo y los que vengan, seguir entregando obras urbanas que permitan mejorar la calidad de vida en los barrios de Viña del Mar”, agregó.

En representación de la comunidad, la presidenta del comité El Esfuerzo de Manuel Bustos, Marta González, indicó que “es una alegría inmensa ver en qué se convirtió este espacio, que era un sitio eriazo al que solamente venían a botar basura, escombros, se prestaba para muchas cosas. Y ahora,lograr esto de una multicancha con juegos para los niños y todos, nos tiene muy felices. Muy felices que esto sea algo para la comunidad, para nuestro barrio de Manuel Bustos y para las familias de Manuel Bustos”.

La construcción de esta multicancha de hormigón pulido con recubrimiento de pintura epóxica, alcanzó una inversión de $326.871.278 por parte del Minvu, contempló, además, la instalación de graderías, cierre perimetral, luminarias fotovoltáicas, juegos infantiles, máquinas de ejercicios y paisajismo. También el mejoramiento del acceso a la calle Eclipse de Manuel Bustos.

PURANOTICIA