Barrio Puerto se renueva: plan de limpieza profunda duplicará su alcance este 2026

Este lunes se dio marcha oficial a la segunda versión del programa “Juntos Limpiamos el Barrio Puerto” en la Plaza Echaurren. El operativo, una alianza entre la Empresa Portuaria Valparaíso, TPS y TPV, busca la recuperación de espacios públicos en el corazón histórico de la ciudad mediante limpiezas profundas y especializadas.

A diferencia de su versión anterior, este año el plan se extenderá de tres a seis meses. Las faenas se realizarán los domingos en horario nocturno, utilizando tecnología de hidrolavado con vapor a alta temperatura y productos sanitizantes que protegen los materiales originales del sector patrimonial.

Los circuitos de intervención, que abarcan 5.000 m² por jornada, fueron definidos en conjunto con residentes y comerciantes locales. Entre los puntos clave destacan:

Plaza Echaurren y Plaza Sethmacher .

y . Accesos a la Iglesia La Matriz .

. Calles Serrano, Blanco, Cochrane, Bustamante y Valdivia .

. Pasajes Matriz, Almirante Goñi y Almirante Muñoz.

VOCES DEL PROYECTO

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró la continuidad del proceso que se mantendrá activo desde mayo hasta diciembre (exceptuando junio y julio). Al respecto, señaló que “gracias a la colaboración público-privada (...) podremos tener este año el doble de procesos de hidrolavado”, añadiendo que esto “es un aporte para las personas que habitan el Barrio Puerto”.

Desde la perspectiva portuaria, Franco Gandolfo, gerente general de Puerto Valparaíso, explicó que la iniciativa busca potenciar las labores municipales: “Hoy estamos renovando el compromiso de la actividad portuaria con la ciudad de Valparaíso, y en particular con el barrio fundacional”.

Por su parte, Cristian Rodríguez (TPS) subrayó la importancia de la participación ciudadana en el trazado de limpieza, mientras que Felipe Murúa (TPV) destacó el impacto en el atractivo de la zona: “Nos interesa mucho poder gestar espacios donde la comunidad se sienta cómoda, que se incentive también las visitas que vienen del extranjero o turistas nacionales”.

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