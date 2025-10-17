Barricadas en ruta Las Palmas originaron alta congestión en Viña del Mar: manifestantes protestaban por desaparición de Julia Chuñil

Sujetos encapuchados encendieron barricadas en la ruta Las Palmas, en la parte alta de Viña del Mar, originando una importante congestión vehicular.

Se trataba de un grupo de manifestantes que protestaban con lienzos por la desaparición de Julia Chuñil, hecho acontecido en la región de Los Ríos.

Producto de esto, los sujetos obligaron a suspender el tránsito vehicular a la altura del kilómetro 3,8 de Las Palmas, en dirección a la localidad de Placilla.

Luego de algunos minutos de protesta, los individuos se retiraron del lugar, por lo que el tránsito fue restablecido posteriormente en la parte alta de la Ciudad Jardín.

Hasta el lugar de los hechos concurrieron funcionarios de Carabineros y voluntarios de Bomberos de Viña del Mar, además de personal de la concesionaria Ruta 68.

Cabe hacer presente que la protesta terminó sin personas detenidas.

