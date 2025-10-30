Barricadas, detenidos e insólito robo en pleno procedimiento: así fue el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras de Placilla

Luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara un recurso en el que se solicitaba postergar el desalojo del campamento Unión Sin Fronteras, emplazado en la localidad de Placilla, finalmente se llevó a cabo el procedimiento, encabezado por funcionarios de Carabineros, en coordinación con el Gobierno y el Municipio.

Justamente desde la institución policial señalaron que en un momento llegaron a haber 200 familias habitando este terreno ubicado en tres parcelaciones de la zona oriente de Placilla, en la parte alta de la comuna de Valparaíso, pero que al momento de comenzado el desalojo, sólo habían 15 familias, vale decir unas 40 personas.

La jefa de la Zona Valparaíso de Carabineros, general Patricia Vásquez, detalló que la labor de los uniformados es asegurar el terreno para que el Municipio de Valparaíso pueda posteriormente asistir a las personas desalojadas, ya sea en el albergue instalado en el estadio O'Higgins como brindándoles acompañamiento psicosocial.

Respecto a las dificultades con las que se encontraron al iniciar el procedimiento, la oficial comentó que "cuando se apersonaba Carabineros a las 7 de la mañana, ustedes pudieron darse cuenta que habían barricadas en el sector".

Pese a ello, la máxima autoridad policial regional aseguró que "el procedimiento se ha desarrollado –como en otras veces– en completa tranquilidad, con agentes de diálogo realizando su trabajo e informando a las personas".

No obstante, se confirmó luego la detención de dos personas en la toma: ambas con órdenes de detención vigentes, pero uno de ellos, además, tras ser sorprendido robando especies personales de los pobladores que abandonaban las casas.

El mayor Javier Oportus, de la Prefectura de Valparaíso, comentó al respecto que "tenemos dos detenidos por orden vigente y, además, el último –que mantiene una orden vigente por robo en lugar no habitado– se encontraba sustrayendo especies que estaban quedando acá producto del abandono de las personas que estaban saliendo de este lugar. Rápidamente, personal de Control de Orden Público (COP), junto a personal territorial, asistieron al lugar para verificar la situación y fue detenido este sujeto, siendo puesto a disposición de la Fiscalía local de Valparaíso".

En ese sentido, la general Vásquez expuso que el lugar donde se emplazaba esta toma en Placilla "es de especial atención para Carabineros, ya que ustedes saben que los terrenos que son tomados, lamentablemente –independiente que la gente tenga necesidades– también albergan a crimen organizado. Entonces, esta es una manera de tener un control sobre el delito y también a modo de prevención".

Cabe hacer presente que a pesar de las barricadas y los cortes de calle a primera hora de la mañana de este jueves 30, no se han registrado ni civiles ni carabineros lesionados o heridos, por lo que destacaron que el procedimiento en la parte alta de la comuna se ha llevado a cabo de manera tranquila y bajo completa normalidad.

