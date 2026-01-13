Barricada fuera de control habría provocado incendio de casa en la megatoma de San Antonio: también acusan quema de cerros

Momentos de alta tensión se vivieron al interior de la parcela 11 de la megatoma de San Antonio, luego que aparentemente el fuego de una gran barricada se propagara hacia una vivienda de material ligero, ocasionando un incendio.

Este lunes 12 de enero comenzó el operativo de desalojo de las parcelas 11, 13 y 15 del asentamiento irregular emplazado en el cerro Centinela, lo que ha generado una serie de disturbios por parte de pobladores que resisten a la acción.

Así es como se han generado barricadas incendiarias y lanzamiento de bombas molotov hacia el personal policial, lo que se ha sumado a disparos de perdigones y balas, que han dejado heridos a un funcionario de la PDI y a uno de Carabineros.

En ese contexto se instalaron nuevas barricadas, a las cuales les prendieron fuego. No obstante, las llamas se salieron de control y se propagaron hacia una de las viviendas, ocasionando un incendio que intentó ser controlado por los mismos pobladores.

Imágenes muestran a la casa envuelta en llamas, mientras un grupo de personas intenta con baldes de agua apagar el fuego, en un intento completamente en vano.

De igual forma, un registro compartido presuntamente por los mismos pobladores de la megatoma de San Antonio muestra un clima de tensión debido a la presencia de fuego en los cerros y en una zona cercana a un área forestal, en la cual se encuentran tanto los habitantes del asentamiento irregular como carros del personal policial.

Esta situación hizo temer que se pudiera producir una emergencia forestal de mayores proporciones en el lugar que está siendo blanco del operativo.

Hasta el cierre de esta nota, sólo se habían confirmado los daños totales en la vivienda ubicada en la parcela 11, la cual quedó reducida a cenizas por la acción del fuego.

(Imagen principal: Canal 13)

PURANOTICIA