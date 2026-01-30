Banda armada y encapuchada roba cerca de $70 millones en especies durante violento asalto a casa familiar en Calle Larga

Con cerca de $70 millones en especies robadas escapó una banda de delincuentes que durante la madrugada de este viernes 30 de enero ingresó fuertemente armada al domicilio de una familia en la comuna de Calle Larga.

Las víctimas del atraco fueron un matrimonio y su hija, quienes fueron intimidados por seis antisociales que a rostro cubierto inspeccionaron toda la casa en busca de objetos de valor, los que apilaron y se llevaron en dirección desconocida.

La familia –que en ese momento estaba durmiendo– indicó a los policías que los ladrones exigían conocer dónde estaba la caja fuerte, aunque los moradores les aseguraron que no tenían un objeto de este tipo en la casa.

Producto de aquello, amarraron a las tres personas mientras las apuntaban con las armas de fuego. Todo esto mientras otros continuaban buscando especies, logrando llevarse joyas, equipos computacionales, teléfonos y dos automóviles.

Pese a que realizaron la denuncia y Carabineros inició un patrullaje para dar con el paradero de los delincuentes, estos no han sido hallados hasta el momento. En ese sentido, se cree que se trata de sujetos provenientes de la región Metropolitana.

Cabe hacer presente que una vez informados los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público, se estableció que las diligencias queden a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Los Andes.

