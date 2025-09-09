Banda armada perpetró violento asalto a servicentro del Camino Internacional de Viña

Con armas de fuego, un grupo de delincuentes perpetró un violento asalto a un servicentro Copec ubicado en el Camino Internacional de Viña del Mar.

Los antisociales intimidaron al personal de la estación de servicios para que no opusieran resistencia frente al violento delito que estaban cometiendo.

Según consigna Alerta V Costa, la banda se dio a la fuga en dirección hacia la comuna de Concón, perdiéndose por completo su rastro.

El vehículo en el que se trasladaban los ladrones era una camioneta roja que mantenía encargo vigente por robo, ilícito cometido el 5 de septiembre en Canal Chacao.

Funcionarios de Carabineros de Viña del Mar activaron las alertas e iniciaron un operativo para dar con el paradero de los sujetos, aunque sin resultados positivos.

Una vez informados los antecedentes de lo ocurrido, desde el Ministerio Público establecieron que la investigación del violento hecho quede a cargo de Carabineros, quienes ya iniciaron diligencias para dar con el paradero de la peligrosa banda.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA