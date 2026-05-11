Balance regional del megaoperativo en Valparaíso y Viña del Mar: 33 detenidos, además de droga y vehículos incautados

​Un exitoso megaoperativo simultáneo se realizó en nueve comunas de siete regiones del país. En total, entre Carabineros y la Policía de Investigaciones, se detuvo a 459 personas, de las cuales 33 fueron capturadas en la región de Valparaíso, por delitos relacionados a la Ley de Drogas, delitos de mayor connotación social, receptación, orden judicial pendiente, amenaza a la autoridad, entre otros.

​La acción policial se realizó en diversos barrios comerciales y de bohemia: en el sector de El Almendral y barrio Puerto, en Valparaíso; y en Avenida San Martín, calle Valparaíso, Recreo y población Vergara, en Viña del Mar.​

​En el operativo también se incautaron cuatro vehículos, dos armas blancas, 76 gramos de marihuana, entre otras especies. Además, se fiscalizaron 13 locales por ley de alcoholes y se expulsó a un ciudadano ecuatoriano por tener orden administrativa pendiente.

​El delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó que “vamos a seguir trabajando para detener a la delincuencia en todas sus formas, también de manera preventiva. Vamos a redoblar las labores de vigilancia en operativos específicos en zonas donde hay mayor riesgo. No va a existir ningún lugar de la región donde nuestras policías no van a llegar. Estaremos donde la gente necesita que se le dé tranquilidad”.

​El seremi de Seguridad, Hernán Silva, destacó que "el operativo multidisciplinario que se desarrolló recientemente es una muestra del esfuerzo que están haciendo las policías en el cumplimiento de las instrucciones emanadas desde el Gobierno para recuperar la seguridad en las calles de la región de Valparaíso, con una obtención de buenos resultados en término de detenciones de delincuentes prófugos y acciones preventivas para mayor seguridad de la población”.

​Desde el Ministerio de Seguridad Pública detallaron que éste fue el octavo operativo de esta magnitud desde marzo y que las intervenciones seguirán de manera permanente en todo el país, utilizando toda la inteligencia y fuerza policial disponible para desarticular a las bandas criminales.

NARCOTEST Y ALCOTEST

​El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) también desarrolló un despliegue en el territorio con su programa Tolerancia Cero, plan que apoya la labor de Carabineros. Durante el jueves y sábado, el programa se hizo presente en Valparaíso y San Antonio, permitiendo sacar de circulación a cuatro conductores con presunto consumo de drogas al momento de ejercer la conducción.

El director regional de Senda Valparaíso, Carlos Colihuechún, sostuvo que "nuestro trabajo es apoyar la labor que realiza Carabineros de Chile a través de controles preventivos y, principalmente, generar conciencia respecto de la importancia de unaconducción responsable y libre de consumo de alcohol y otras drogas. Este despliegue preventivo busca promoveruna cultura de cuidado, autocuidado y responsabilidadvial, especialmente en contextos donde aumenta la movilidad y los desplazamientos. La prevención es unatarea compartida y el mensaje es claro: la conducción es incompatible con el consumo de sustancias".

PURANOTICIA