Balance "positivo" de las fondas en Valparaíso se empaña por un apuñalado y un ataque de "jauría" de delincuentes en el Alejo Barrios

Al menos dos graves situaciones se reportaron en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en las fondas del parque Alejo Barrios de Valparaíso, hechos que no tuvieron una denuncia formal, pero que de todas formas serían investigadas de oficio.

Se trataría de una verdadera jauría de delincuentes que habría actuado en las inmediaciones de este espacio ubicado en el cerro Playa Ancha, pero también en el interior, donde habrían atacado en grupo para robar pertenencias a transeúntes.

El hecho fue abordado por el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, quien sostuvo que "no podemos señalar que esto de 'la jauría' sería el mismo grupo que se ha mencionado en varios lugares. Entendemos que hay grupos de jóvenes o adolescentes que se pudieran estar organizando para cometer delitos".

"En el caso de las afueras del Alejo Barrios, no tenemos denuncias formales de parte de los vecinos o de los afectados", complementó.

De todas maneras, el representante del Presidente Boric en la V Región precisó que "lo que hizo Carabineros fue hacer una denuncia de oficio, a raíz de la información surgida en redes sociales, principalmente, para que se pueda hacer la investigación y ahí vamos a recabar información de las cámaras para tener mayores detalles".

El segundo hecho acontecido en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en las fondas en Valparaíso dice relación con un violento hecho que tuvo lugar en el propio terreno del parque Alejo Barrios, donde un joven resultó apuñalado tras una riña.

A través de un video publicado en redes sociales y rápidamente viralizado, se ve a un sujeto mayor de edad peleando con un joven, al que comienza a darle puñaladas con un objeto cortopunzante en diversas partes del cuerpo. La situación sólo se calmó por la intervención de los presentes, quienes separaron a los dos individuos.

Consultado por esta situación, el delegado Yanino Riquelme expresó ante los medios de comunicación regional que "tampoco tenemos una denuncia formal y, por lo tanto, es parte de la investigación que vamos a hacer con Carabineros".

"Los hechos que se relatan y que vivimos es parte de lo que vamos a seguir insvestigando, no obstante la situación en general fue bastante mejorada incluso en relación a años anteriores", sentenció la autoridad de Gobierno.

Cabe recordar que en el parque Alejo Barrios el Municipio de Valparaíso instaló un sistema de cámaras de televigilancia que servirán como medios de prueba para investigar estos hechos, de los que, de todas maneras, desde el Gobierno aseguran que "constatamos que hubo un nivel menor de incivilidades y violencia".

Pese a estos dos graves hechos suscitados en las fondas del parque Alejo Barrios, el balance de la autoridad fue positivo, asegurando que por la región de Valparaíso se movilizaron un total de 700 mil vehículos durante estos días de celebraciones.

Las carreteras con más movimiento de automóviles fueron la ruta 68 (Valparaíso - Santiago), la ruta 78 (San Antonio - Santiago), la ruta Los Andes (hacia Argentina) y la ruta 5 Norte (hacia la región de Coquimbo), donde se destacó el despliegue de funcionarios de Carabineros, la PDI, municipios y también de Directemar.

