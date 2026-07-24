Balance final de sistemas frontales: Región de Valparaíso reporta 75 mil afectados, más de 10 mil viviendas dañadas y un fallecido

Los intensos sistemas frontales que afectaron durante esta semana a la región de Valparaíso, dejando precipitaciones cercanas a los 300 milímetros en algunos sectores, vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y múltiples emergencias desde la costa hasta la cordillera, dejaron un balance final de 74.885 personas afectadas, 878 damnificados, 103 albergados, 99 lesionados y una persona fallecida, además de miles de viviendas con distintos niveles de daño e infraestructura pública afectada.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, la emergencia dejó 9.533 viviendas con daño menor, 1.297 con daño mayor y 34 destruidas. Asimismo, se contabilizan 144 informes Alfa (documento con el cual los municipios solicitan equipamiento y servicios), 94 vías con afectación y 271 establecimientos educacionales afectados, los que actualmente están siendo sometidos a un catastro y revisión para determinar el nivel de daño registrado tras el paso de los sistemas frontales.

En materia de conectividad e infraestructura, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que "el Ministerio de Obras Públicas estableció el primer Decreto de Emergencia para que esas obras puedan ser contratadas de manera directa y no con una solicitud pública normal. Esperamos que en el día de hoy salgan los decretos de las otras obras de mayor cuantía, por ejemplo, lo que se refiere a Av. Altamirano, Puchuncaví y Zapallar. De esa forma estaríamos ejecutando de manera directa esas obras para poder responder prontamente con la comunidad".

Respecto del escenario meteorológico para los próximos días, la autoridad explicó que "lo más probable es que tengamos un aumento de nieve, ya estamos en 6 metros de altura de nieve. Eso nos genera una complicación adicional. Ya nos pusimos de acuerdo con el comité de frontera y con la embajada, porque lo más probable es que por la cantidad de nieve, 10 días más debiéramos tener cerrada la frontera para que, una vez que paralice la nieve, primero hacer la remoción para evitar avalanchas y poder dar el tránsito al paso hacia y desde Argentina. Va a llover este fin de semana a menor altura y lo más probable es que tengamos algún tipo de deshielo y escurrimiento de agua".

Por su parte, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, destacó que "este fue un fenómeno que afectó transversalmente desde costa hasta cordillera, con alertamientos por parte de Sernageomin de una alta probabilidad de ocurrencia de fenómenos de remoción en masa y lo mismo con la Dirección General de Aguas respecto del desborde de distintos cauces de río. Si nosotros dimensionamos eso, que es un fenómeno que no había tenido estas características por lo menos en casi dos décadas, creo que el Sistema Regional de Prevención y Respuesta de Desastre estuvo a la altura, tanto en la fase de preparación como en la fase de respuesta".

En cuanto al avance de las labores de respuesta, Cardemil indicó que "las comunidades que han estado aisladas se han ido disminuyendo, tenemos un catastro muy acucioso respecto a la cantidad de afectados y damnificados, las respuestas están llegando sin tope de recursos, con más de $1.000 millones en servicios y otros tantos millones a través del Gobierno Regional, más de $150 millones lo que se ha comprado en distintos elementos, más de 155.000 elementos que ha provisto Senapred en esta fase de respuesta y sobre 50.000 que se entregaron en la fase de preparación".

El titular regional de Senapred también informó que "estamos en este momento con Alerta Amarilla a nivel regional. Esta alerta se sustenta en varios factores, uno de estos es que ya las propias capacidades de la región están en condiciones de otorgar las respuestas y prepararnos para los próximos eventos de manera normal y no requiere que esté todo el sistema en su máximo punto de atención".

Finalmente, sobre el pronóstico meteorológico para el fin de semana, Cardemil advirtió que "la Dirección Meteorológica de Chile nos indica que, por el momento, podemos experimentar en cordillera, tanto hoy como mañana y el domingo, vientos sostenidos del orden de 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 km/h y tendríamos precipitaciones desde la madrugada del día de hoy y toda la jornada del día sábado en cordillera, con una isoterma alta. Esto significa que del orden de los 3.200 a 3.300 metros hacia arriba va a nevar y de ahí hacia abajo va a precipitar, y el frente por el cual fuimos afectados nosotros esta semana fue un frente frío, con isoterma baja. Entonces tenemos nieve de los 1.500 a 1.600 metros arriba, con una altura aproximada de seis a siete metros. Por lo tanto, va a precipitar donde hay nieve".

Con este balance, se da por concluida la evaluación de los efectos de los sistemas frontales que marcaron esta semana en la región de Valparaíso, mientras continúan las labores de recuperación de infraestructura, el catastro de los daños en establecimientos educacionales y viviendas, y el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas ante las lluvias pronosticadas para los próximos días.

PURANOTICIA