Bajo el sello de la asociatividad, la región de Valparaíso se proyecta al mundo en Feria Internacional de Turismo 2026

Chile y la región de Valparaíso volverán a formar parte de una de las ferias de turismo más relevantes a nivel mundial. En esta 46° edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Sernatur y la Subsecretaría de Turismo se encargaron de coordinar la presencia chilena en el evento, que contará con 23 empresas distribuidas en 26 mesas de trabajo dentro del stand.

La cita será entre el 21 y el 25 de enero. A diferencia de otras ferias de turismo, centradas en el mercado europeo y asiático, esta versión de Fitur cuenta con una alta participación de Latinoamérica, que aumentó su presencia permitiendo establecer puentes entre mercados.

La delegación cuenta con la presencia de Patricio Veas, quien asiste en su triple rol como director secretariode la Corporación Regional de Turismo, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y fundador del tour operador Viajes Totales.

Su misión en esta vitrina global es clara: proyectar una oferta turística diversa y auténtica que refleje la vitalidad de todo el territorio a través del trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

En este escenario, el mensaje central que la región lleva a Madrid es una invitación directa al mundo bajo la consigna de “Bienvenidos al Paraíso”. Según explica Patricio Veas, esta propuesta busca que el visitante descubra una región viva y creativa que se extiende mucho más allá de sus iconos tradicionales.

Al respecto, el directivo destacó que “Valparaíso y su región son un territorio de inspiración: patrimonio cultural, enoturismo, naturaleza, hospitalidad, una vibrante agenda de eventos y una bohemia única que hacen de la ciudad y la región un lugar vivo y creativo. Pero también queremos poner en valor a las pequeñas localidades, a las comunidades campesinas y rurales que enriquecen nuestra identidad y ofrecen experiencias auténticas que conectan al visitante con la vida cotidiana de nuestro territorio”.

Veas subraya que esta visión no compite con la oferta regional, sino que la potencia mediante la complementariedad de sus paisajes. De esta manera, el relato que se presenta ante los operadores internacionales abarca desde la bohemia urbana hasta la majestuosidad de la cordillera, señalando que cada atractivo cumple un rol fundamental dentro de una misma narrativa regional.

DESTINO COMÚN

La participación en Fitur 2026 también es un testimonio del modelo de gestión asociativa que impulsa la Corporación Regional de Turismo. Para la institución, la clave de la competitividad internacional reside en la articulación de todos los actores del ecosistema turístico.

El propósito en esta feria es demostrar que la región se presenta como un territorio unido y coherente, donde las empresas y los gremios trabajan de la mano con la institucionalidad pública para abrir nuevas oportunidades de negocio y visibilidad global.

“Nuestro propósito es mostrar que el turismo aquí se construye colectivamente: sector público y privado trabajando unidos, empresas como Viajes Totales diseñando propuestas de turismo de autor, y la asociatividad regional —a través de la comuna, la región y Fival— articulando una oferta coherente y competitiva”, sostiene el director secretario de la Corporación Regional de Turismo.

MERCADOS ESTRATÉGICOS

En términos de mercados estratégicos, la región de Valparaíso ha puesto su foco en el turista europeo —específicamente de España, Francia y Alemania— debido a su alto interés por el patrimonio y la sostenibilidad.

No obstante, la delegación también mantiene una agenda activa con mercados latinoamericanos como Brasil y México, junto con explorar el potencial de naciones emergentes en Asia, como Corea del Sur, China e India.

La meta final de este despliegue es dejar instalada una invitación sencilla, pero poderosa, que resuene en los viajeros que buscan experiencias con carácter propio.

“Queremos dejar una invitación clara y sencilla: Bienvenidos al Paraíso. La región de Valparaíso es un territorio diverso, auténtico y complementario, donde cada experiencia suma y se transforma en un recuerdo inolvidable. El Paraíso está aquí, y está abierto para todos”, concluyó Patricio Veas.

