Bajo el lema «Mujeres que resuelven», María José Hoffmann y Evelyn Matthei lideraron entusiasta volanteo auto a auto en Viña del Mar

La candidata al Senado por la región de Valparaíso, María José Hoffmann, salió este lunes 20 de octubre a las calles de Viña del Mar para realizar un volanteo auto por auto, a la altura del transitado puente Casino, en una actividad que, además, contó con la presencia de la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y de la aspirante independiente, en cupo de Evópoli, al Distrito 7, la ex show-woman, Marlen Olivari.

Durante la mañana, las tres candidatas de centro-derecha compartieron algunos segundos con los automovilistas que amablemente bajaron sus vidrios para escucharlas, oportunidad en la que también pudieron conocer de primera fuente las principales preocupaciones de los vecinos que transitaban por este sector de la Ciudad Jardín.

Desde el equipo de Hoffmann –quien además es vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), mismo partido en el que milita Matthei– destacaron que el ambiente del “puerta a puerta automovilístico” estuvo cargado de buena energía y apoyo ciudadano, subrayando que el espíritu de sus campañas responde al mensaje «Chile, un solo equipo», sello que esperan plasmar a lo largo de todo el país.

En esa línea, recalcaron desde el comando de Hoffmann que las candidatas hicieron un llamado a unir a los chilenos en torno a un proyecto de futuro para la centro-derecha, basado en la "esperanza, el trabajo y la unidad", valores que –según señalaron– buscan reflejar en sus recorridos por la región de Valparaíso y el país en su conjunto.

Finalmente, desde el comando de «Pepa”» Hoffmann señalaron que la actividad en Viña del Mar permitió reforzar el sello característico de su campaña, centrado en la cercanía y la acción, reafirmando de esta manera su compromiso con la región de Valparaíso y con las familias de todo Chile, bajo el lema «Mujer que resuelve».

