Baja en la llegada de turistas argentinos y menor consumo golpean al comercio minorista de la región de Valparaíso

Las ventas presenciales del comercio minorista de la región de Valparaíso registraron una caída real anual de 0,4% en abril, según el índice elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC). Con este resultado, la actividad comercial acumuló una baja de 0,5% durante los primeros cuatro meses de 2026.

En términos de locales equivalentes, las ventas marcaron una contracción de 2,0% real anual en abril y acumularon una caída de 2,1% entre enero y abril, reflejando un escenario de crecimiento acotado para el comercio regional.

“Si bien la caída observada en abril es menor a la registrada en marzo, las cifras continúan evidenciando un consumo debilitado y una economía regional que todavía enfrenta importantes desafíos para recuperar dinamismo”, señaló Marcela Pastenes, gerenta general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP).

La ejecutiva explicó que parte importante de estos resultados responde a una base de comparación exigente, considerando el fuerte impulso que recibió el comercio regional durante 2024 y parte de 2025 gracias al turismo de compras proveniente de Argentina.

"Las cifras actuales deben analizarse considerando que se comparan con un período excepcionalmente dinámico para el comercio regional. Durante los primeros meses de 2025 observamos un flujo extraordinario de visitantes argentinos que impulsó las ventas en distintos rubros. Hoy estamos frente a una normalización de ese fenómeno y el desafío es que la economía local logre generar suficiente actividad para compensar esa menor demanda externa", explicó Pastenes.

MENOS TURISMO

De acuerdo con los antecedentes entregados por la CNC, durante los primeros cuatro meses de 2026 el ingreso de turistas argentinos al país disminuyó cerca de un 38% respecto de igual período del año anterior, mientras que en la región de Valparaíso el ingreso de visitantes trasandinos por pasos fronterizos cayó aproximadamente un 45%.

A ello se suma un contexto económico más complejo para los hogares, marcado por una mayor cautela en las decisiones de consumo, presiones inflacionarias y un mercado laboral que continúa mostrando señales de deterioro.

“Las cifras de ventas deben analizarse junto con otros indicadores económicos. Hoy la región de Valparaíso registra la mayor tasa de desempleo del país y un escenario de menor confianza por parte de los consumidores. Ambos factores configuran un contexto donde las familias tienden a priorizar gastos esenciales y postergar decisiones de consumo de mayor valor”, afirmó la gerenta general de la CRCP.

POR CATEGORÍAS

A nivel de rubros, los resultados fueron mixtos durante abril. Vestuario registró un crecimiento real anual de 7,5%, mientras que Línea Hogar y Muebles aumentaron 8,8% y 9,0%, respectivamente.

En contraste, Calzado cayó 4,1% y Artefactos Eléctricos retrocedió 16,7%, siendo esta última una de las categorías más afectadas durante el período. Por su parte, la Línea Tradicional de Supermercados registró un alza marginal de 0,6%.

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