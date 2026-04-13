Baja asistencia escolar en Colegio Alborada de Concón tras amenaza de balacera: "Muy pocos niños por el susto de los padres"

Preocupación generaron en la comunidad escolar de Concón una serie de amenazas de balaceras difundidas en redes sociales, que apuntaban a los colegios Alborada, Aconcagua y Altazor. La situación se da en un contexto nacional donde decenas de establecimientos han suspendido clases por advertencias similares, aumentando la inquietud en la región de Valparaíso.

Pese al temor inicial, este lunes los recintos educacionales funcionaron con relativa normalidad, aunque con baja asistencia. Según relató una apoderada del Colegio Alborada, “las clases siguen normal, pero se ha visto muy pocos niños por el susto de los padres”.

La misma apoderada explicó que la asistencia fue voluntaria tras la alerta recibida el día anterior por WhatsApp, y cuestionó eventuales suspensiones: “Si vamos a estar suspendiendo clases, vamos a estar todo el año sin clases”.

Desde la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), su presidente Pedro Díaz señaló que, aunque estas amenazas puedan ser falsas, “uno entiende que piensen que es riesgoso que el hijo vaya al colegio”.

Hasta ahora no se han reportado suspensiones en la comuna, mientras la denuncia ya fue puesta en conocimiento de Carabineros.

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