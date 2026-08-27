Aviso de bomba obliga a evacuar y suspender las clases en colegio Los Leones de Quilpué

Un aviso de bomba enviado a través de un mensaje de correo electrónico obligó a evacuar de manera preventiva las instalaciones del colegio Los Leones de Quilpué, debiendo hacer abandono del lugar la totalidad de la comunidad educativa.

Asimismo, la dirección del establecimiento dio aviso a Carabineros, que dispuso la llegada de personal para verificar la presencia de algún objeto sospechoso.

Pero según indicó la institución a Puranoticia.cl, al no hallarse ningún elemento no se solicitó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

Desde el colegio Los Leones informaron que "durante la mañana de este jueves, se activaron preventivamente los protocolos de emergencia tras recibir un aviso de bomba, procediendo a evacuar el establecimiento".

Cabe hacer presente que las autoridades del establecimiento determinaron suspender las clases por este jueves 27 de agosto, por lo que los estudiantes fueron enviados a sus casas o quedaron a la espera que un adulto responsable los retirara.

"Los estudiantes fueron resguardados en todo momento por funcionarios del establecimiento", aseguraron desde el recinto educacional, agregando que "quienes llegaron acompañados por sus apoderados regresaron a sus hogares".

Asimismo, indicaron que "hacemos un llamado a la calma. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad educativa son nuestra principal prioridad".

PURANOTICIA