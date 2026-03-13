Aviones F-16 de la FACh deleitaron a los habitantes de la región de Valparaíso: mira algunas imágenes del sobrevuelo

Aunque la neblina afectó la visualización del espectáculos, los aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desplegaron todo su potencial al sobrevolar los cielos de nueve comunas de la región de Valparaíso, tanto en la costa como en el interior.

Se trató de una actividad relacionada al Mes del Aire y el Espacio, con motivo del 96º aniversario de la creación de la institución perteneciente a las Fuerzas Armadas.

Las aeronaves fueron vistas a baja altura en las comunas de Olmué, Quillota, Quintero, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana y San Antonio este viernes 13 de marzo, en un espectáculo que comenzó a eso de las 11:30 horas.

Vale indicar que la actividad se repetirá este lunes 16 de marzo, a las 11:45 horas.

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