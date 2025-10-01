Avanza proyecto que permitirá conectar Los Andes con San Esteban y Santa María

Autoridades encabezaron una jornada de participación ciudadana en la comuna de Los Andes, para dar a conocer los avances de la fase de anteproyecto del Estudio de Ingeniería de la Construcción del bypass ruta E-85, que busca generar una nueva conexión vial entre las localidades de Los Andes, San Esteban y Santa María.

El espacio de diálogo y la posibilidad de plantear sus principales inquietudes fueron valoradas, con el objetivo de seguir avanzando juntos en esta importante iniciativa.

Durante la instancia se expusieron los detalles técnicos del anteproyecto, sus alcances y beneficios en materia de conectividad, además de recoger los requerimientos de las autoridades locales, con el objetivo de que este proyecto responda de la mejor manera a las necesidades de la provincia.

El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Dennys Mendoza, destacó que“hay una serie de mejoras viales, estamos avanzando en este proyecto, la idea es finalizar, digamos, el primer trimestre del 2026, y en las próximas semanas mostrar estos avances a las comunidades tanto de San Esteban, Los Andes y Santa María”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena, señaló que “es importante resaltar que el año pasado estuvimos con la Seremi MOP y con los alcaldes en los lugares donde se están planificando estos accesos y se acogieron muchas de esas propuestas. En ese sentido, el trazado ya se está trabajando de acuerdo a las posibilidades que se han ido entregando. Así que estamos contentos, porque se está avanzando”.

En tanto, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, manifestó que “hay que dar una señal potente, que este es un proyecto que, dada su magnitud, implica muchísimos años en términos de su evaluación. Lo relevante es que se han recibido las observaciones que hicieron los municipios para efectos de incorporarlas en su evaluación y se ha avanzado”.

A su vez, el alcalde de San Esteban, Christian Ortega, indicó que “nos queda mucho por avanzar, es un desafío importante, sobre todo para los equipos técnicos, pero también va a ser importante el trabajo que se pueda hacer con las comunidades. La participación ciudadana es fundamental en un proyecto de esta envergadura. Pero como alcalde de San Esteban me voy tranquilo, en el sentido de que se está trabajando, se está avanzando”.

