Avanza proyecto que levantará nuevo cuartel para la 14ª Compañía de Bomberos en el cerro Los Placeres de Valparaíso

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la propuesta de adjudicación para el diseño del nuevo cuartel de la 14ª Compañía de Bomberos, ubicada en la calle Matta del cerro Los Placeres. De esta manera, se da un paso clave hacia la modernización de esta histórica infraestructura que data del año 1976.

En concreto, esta iniciativa busca generar la propuesta del diseño arquitectónico, de ingeniería y especialidades, que permitirá, en una segunda etapa, postular al financiamiento necesario para la reposición completa de las actuales dependencias, con el objetivo de dotar a los voluntarios de un espacio seguro, funcional y moderno, acorde a las exigencias actuales de la labor que desarrollan.

Actualmente, el cuartel funciona en una edificación de un piso, levantada por los propios voluntarios hace casi cinco décadas, con una superficie edificada de 540 m² en un terreno de 1.419 m². Las instalaciones ya no cumplen con los estándares de seguridad ni con las necesidades operativas de los 47 integrantes de la compañía.

Con esta reposición de infraestructura, se proyecta un nuevo cuartel de entre 500 y 600 m², diseñado bajo la tipología 2 establecida por Bomberos de Chile y siguiendo la normativa vigente que exige la aprobación de la Junta Nacional de Bomberos, la Dirección de Obras Municipales y demás organismos competentes.

Sobre el diseño del proyecto, Roberto Guerrero, director de la 14ª Compañía de Bomberos, indicó que “desde que asumí la administración de la compañía en el año 2021, este fue mi mayor objetivo, llegar a la construcción del nuevo cuartel. Este proyecto es vital para nosotros como bomberos para poder tener una mejor infraestructura, que en los inviernos no se llueva y, más aún, la comodidad para poder estar de una mejor manera en las guardias preventivas o en las mismas emergencias (...) con la adjudicación del diseño estamos más cerca de dar la bienvenida al nuevo cuartel definitivo”.

La etapa de diseño de este proyecto cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional, por un monto de $82.079.000.

En palabras de Cristian Soto, presidente de la Junta de Vecinos “Villa Berlín” del cerro Los Placeres, “la aprobación del nuevo diseño del cuartel de Bomberos es una excelente noticia para el progreso y la seguridad de cerro Los Placeres. Valoro este avance porque significa entregar a nuestros bomberos una infraestructura moderna y segura, a la altura del sacrificio que realizan por nuestra comunidad. Este es un paso fundamental con el compromiso por el bienestar de todos los vecinos”.

Respecto al diseño, incluirá propuesta arquitectónica, ingeniería y especialidades, así como también, la elaboración de especificaciones técnicas, presupuesto, estándares de seguridad y organización definidos por Bomberos de Chile y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

Finalmente, la alcaldesa Camila Nieto, destacó que "este es un hito para nuestra ciudad y para las vecinas y vecinos del cerro Los Placeres, ya que nuestras bomberas y bomberos llevan casi 50 años trabajando en un espacio construido con esfuerzo propio que ya no cumple las condiciones necesarias para su labor. Es por eso, que desde el municipio estamos trabajando en el avance en la etapa de diseño de este proyecto de manera de reafirmar nuestro compromiso con la seguridad, la dignidad de nuestros voluntarios y el bienestar de nuestros barrios”.

Cabe hacer presente que avanzar en este diseño permitirá a la 14ª Compañía de Bomberos contar con un cuartel moderno y plenamente operativo para responder a las emergencias y seguir cumpliendo con su vocación de servicio comunitario.

