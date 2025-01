Avanza proyecto para que el Hospital Fricke adquiera equipo de medicina nuclear que permite detectar oportunamente el cáncer

A través de un arduo trabajo, los equipos técnicos del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota y del Hospital Dr. Gustavo Fricke de la Ciudad Jardín avanzan satisfactoriamente en la aprobación del proyecto que permitirá contar con los recursos para la adquisición de un equipo de la más alta tecnología destinado a la realización de tomografías por emisión de positrones (PET), utilizando pequeñas cantidades de materiales radioactivos denominados radiosondas. Mediante la identificación de cambios a nivel celular, este equipo puede detectar manifestaciones tempranas de patologías del cáncer.

La elaboración del proyecto implicó un acucioso trabajo técnico en conjunto con el Ministerio de Salud donde se abordaron aspectos tecnológicos, informáticos, de recursos humanos e Infraestructura por cuanto habrá que habilitar es espació al interior del Hospital Gustavo Fricke donde se instalará el equipo involucrado. Con lo anterior, se llegó a mediados de diciembre donde Minsal ingresó al Ministerio de Desarrollo Social y de Familia la iniciativa para obtener la aprobación final de la fase de ejecución la que se espera inicie el segundo semestre de 2025.

La inversión total alcanza a los M$3.913.596.-, de los cuales M$2.707.465.- están destinados a la adquisición del equipo PET-CT y su equipamiento respectivo, y M$1.158.066.- para obras de adecuación de infraestructura y consultorías.

En lo que respecta a equipos, equipamientos e instrumental, la adquisición de equipo PET CT sumará 2 estaciones diagnósticas, sillón clínico, camillas de transportes, escabel, gabinete colgante, silla ergonómica, fraccionador de dosis, mesón de trabajo fraccionador, calibrador de dosis, set de protectores, monitores, estaciones de trabajo, entre otros.

Más de 3 mil exámenes anuales producto del nuevo equipamiento

Unos de los aspectos más importantes del proyecto es que el equipo PET CT será el primero de estas características que funcionará en el sistema público de salud de la región de Valparaíso, y el segundo a nivel nacional, lo que permite cumplir con los lineamientos estratégicos propuestos por el Plan Nacional del Cáncer, uno de los pilares del plan de salud del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El Plan Nacional de Cáncer, liderado por Minsal, tiene como objetivo principal disminuir la incidencia y morbimortalidad atribuible al cáncer, con estrategias y acciones que faciliten la promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, y cuidados paliativos de las personas que sufren esta enfermedad. Es por ello que, con este tipo de inversiones en infraestructura y equipos, se pretende fortalecer la red oncológica nacional junto a la formación de equipos especializados que puedan estar a cargo de su funcionamiento y operación

Respecto del modelo de gestión y de producción, se estima que anualmente se podrán realizar más de 3 mil exámenes y estudios de pacientes, cuyos procesos consideran, entre otras materias, detectar el cáncer y sus diagnósticos, determinar posibles metástasis, evaluar la efectividad del tratamiento, determinar si el cáncer ha vuelto luego del tratamiento y evaluar el pronóstico de la enfermedad.

De acuerdo a lo que indica la Dra. Christine Rojas, referente de Hemato Oncología del Hospital Dr. Gustavo Fricke, “esta tecnología es útil para los pacientes oncológicos en general. Cuando uno piensa en un PET CT, piensa en un escáner que no solamente ve una imagen, sino que ve si esa imagen que está metabólicamente activa o inactiva. El tejido tumoral tiene más ‘hambre’ por el azúcar que el tejido normal, por lo tanto, junto con hacer el escáner, se administra una glucosa, un azúcar radioactiva que es de lo cual comen las células. Por lo tanto, si hay un tejido que capta azúcar significa que está vivo. Entonces, si yo tengo un cáncer y tengo un ganglio, pero ese ganglio no está comiendo azúcar, significa que es solamente una cicatriz que está muerta, lo que implica que la persona no tiene cáncer. Por el contrario, si come azúcar, significa que sí tiene, por lo tanto, me permite saber cuán ramificado está el cáncer y además me permite, cuando termino la terapia, saber si la persona efectivamente se curó”.

Los exámenes de medicina nuclear brindan información de alta precisión que, por lo general, no se puede obtener con otros procedimientos de imágenes y presentan una mejor relación costo beneficio, permitiendo evitar las cirugías exploratorias. Mediante la identificación de cambios a nivel celular, las imágenes por PET pueden detectar la aparición temprana de la enfermedad antes de que sea evidente con otros estudios por imágenes.

