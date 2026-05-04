Avanza proyecto clave para ampliar el Puerto Terrestre Los Andes y mejorar la logística

El Servicio Nacional de Aduanas informó los avances en el proceso de licitación para la ampliación y mejoramiento del Puerto Terrestre Los Andes (PTLA), una iniciativa estratégica para fortalecer el control fronterizo y responder al creciente flujo de mercancías que transitan por el principal corredor terrestre del país.

El proceso, liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección General de Concesiones, contempla la contratación de una consultoría especializada que permitirá definir el nuevo estándar de infraestructura, tecnología y operación del recinto, considerando de manera central las necesidades de fiscalización y facilitación del comercio exterior que cumple Aduanas.

El Servicio explicó que el PTLA es un recinto bajo su jurisdicción, por lo que su diseño y futura operación deben asegurar condiciones adecuadas para el ejercicio eficiente del control aduanero. En ese contexto, la ampliación proyectada incorpora mejoras sustantivas orientadas a optimizar los procesos de revisión de carga, reducir tiempos de espera y reforzar la seguridad de la cadena logística.

La DGC indicó que su rol es "generar el marco necesario para que la infraestructura de Chile crezca al ritmo de sus necesidades. Este estudio para la segunda concesión del Puerto Terrestre Los Andes es un ejemplo claro de cómo la asociación público-privada permite concretar obras de alto estándar que serían inalcanzables de otra forma. No solo buscamos ampliar un recinto, sino fortalecer la competitividad del país mediante una alianza estratégica que promueve la inversión y el desarrollo logístico a largo plazo".

La directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, señaló que “este proceso representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia un puerto terrestre moderno, eficiente y alineado con los desafíos actuales del comercio internacional. Esperamos interés por parte de las empresas consultoras para participar activamente, aportando su experiencia para construir una solución que fortalezca tanto el control como la facilitación del comercio exterior”.

Por su parte, la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, sostuvo que “este proyecto es clave para actualizar y proyectar el Puerto Terrestre Los Andes con una visión de futuro. Desde el MOP estamos impulsando su ampliación, a través de la Dirección General de Concesiones, para asegurar mayores estándares de seguridad en la cadena de suministro. Este es un proyecto clave para la Región de Valparaíso, porque consolida nuestro rol como puerta de entrada y salida del comercio internacional, fortaleciendo además el primer puerto terrestre de la región".

La licitación, publicada en Mercado Público, considera un presupuesto superior a $2.400 millones y un plazo de ejecución de 566 días, orientada a empresas consultoras con experiencia en transporte, infraestructura de puertos, aeropuertos y sistemas logísticos. El cierre de recepción de ofertas está previsto para junio de 2026.

El proyecto de ampliación responde al sostenido aumento del tránsito de carga internacional, que ha generado presiones sobre la capacidad operativa del recinto y su entorno, impactando tanto la eficiencia logística como la seguridad vial en rutas aledañas.

En esa línea, los estudios a desarrollar permitirán avanzar hacia un modelo integral que incorpore tecnología, sostenibilidad y una mejor coordinación entre los servicios contralores, sentando las bases para la futura licitación de la segunda concesión del recinto, cuya operación está proyectada a partir de 2029.

El Servicio Nacional de Aduanas destacó que esta iniciativa es clave para fortalecer su rol en la protección de las fronteras, el resguardo de la seguridad del país y la promoción de un comercio exterior ágil y seguro, en línea con los desafíos del sistema logístico nacional.

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