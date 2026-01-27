Avanza la reconstrucción de Quilpué con la entrega de 14 viviendas en Valle El Monte

14 familias de Valle El Monte, en la comuna de Quilpué, recibieron las llaves de sus nuevos hogares, acción enmarcada en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y la mencionada Ciudad del Sol.

Ubicado en el límite de Pompeya Norte y Valencia Alto, las nuevas unidades marcan la consolidación de la Etapa 1 del proyecto, que ya acumula 29 viviendas entregadas (de un total de 50) tras la primera fase realizada en noviembre pasado. Próximamente se entregarán las restantes (21), las que están en etapa de terminación y certificación.

Respecto a la continuidad del plan de reconstrucción, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, enfatizó que "hemos seguido un proceso paulatino de una primera entrega de viviendas. Continuamos con esta segunda etapa y viene prontamente una tercera. Esto da cuenta de que ha sido un avance progresivo, estamos a punto de cumplir dos años de la catástrofe del megaincendio, y queremos dar cuenta de que en estos 24 meses hemos trabajado en elaboración de proyectos, ejecución de proyectos, entregas en distintos tiempos, y sobre todo que nos queda un trabajo todavía permanente con la ejecución de proyectos".

Asimismo, la directora regional (s) de Serviu, Nerina Paz, comentó que "es relevante señalar que uno de los temas que sorprende a las familias es el metraje, porque ellos pasaron de 42 a 63 metros cuadrados, eso es altamente relevante en el mejoramiento de su calidad de vida. También los estándares importantes tienen que ver con las terminaciones. Estas son viviendas que ellos pueden venirse a vivir inmediatamente, porque tienen todo lo que son los revestimientos de piso y todas las instalaciones, pinturas y todo lo que implica el poder tener una vivienda en condiciones apropiadas de entregar llaves y ingresar inmediatamente a ocupar su vivienda".

Para las familias de Valle El Monte, este día representa el fin de un ciclo y el inicio de una nueva etapa en un barrio que históricamente ha sido un pilar de la vivienda social en la comuna. Suzi Jorquera, una de las beneficiarias, expresó que "hermosas, es una realidad ver nuestras casas terminadas, no como eran antes. Están con un piso flotante, una cerámica, con tres dormitorios arriba, un baño precioso y unas lindas ventanas; buenas puertas, como no eran antes”.

ALTO ESTÁNDAR DE HABITABILIDAD

Con una inversión superior a los 822 millones de pesos, el conjunto habitacional representa un salto cualitativo sin precedentes en la política de vivienda social de emergencia. Bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio (CSP-DS49), las nuevas casas de dos pisos cuentan con una superficie de entre 67 y 68 metros cuadrados, superando ampliamente los 42 metros cuadrados que tenían las estructuras previas al siniestro de febrero de 2024.

Las viviendas entregadas destacan por una estructura sólida que combina un primer nivel de albañilería confinada con un segundo piso de acero galvanizado sobre un envigado de madera de pino. Con el objetivo de asegurar la eficiencia energética y el confort de las familias, se incorporó un sistema de aislación térmica exterior (EIFS) de 3 cm en todos sus muros perimetrales.

En su interior, en tanto, la distribución está optimizada para la vida familiar, contemplando una zona de estar-comedor y cocina, además de tres dormitorios y un baño completo ubicado en la planta superior. Finalmente, las unidades cuentan con terminaciones de alto estándar que incluyen pisos de cerámica en las áreas comunes y el baño, piso flotante en los dormitorios, y ventanas de aluminio con vidrios transparentes que complementan el moderno diseño del conjunto.

