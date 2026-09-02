Avanza la "Ley Alberto" en el Senado: Busca obligar a conductores de micros a someterse a controles de alcohol y drogas

Un nuevo paso legislativo dio este miércoles 2 de septiembre la denominada "Ley Alberto", iniciativa que busca establecer controles obligatorios y periódicos de alcohol y drogas para conductores del transporte de pasajeros, con el objetivo de prevenir accidentes y reforzar la seguridad de quienes utilizan estos servicios.

El proyecto comenzó su discusión en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, instancia a la que fue invitada a exponer Jenifferth Estay, madre de Mauro Alberto Gómez Estay, joven estudiante del liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso que murió tras ser atropellado por un conductor que se encontraba bajo los efectos de drogas.

A partir de este caso, la familia de Alberto ha impulsado la iniciativa junto a parlamentarios, buscando establecer medidas que permitan detectar y evitar que conductores de transporte de pasajeros se pongan al volante bajo la influencia del alcohol o sustancias ilícitas.

Durante su intervención ante la comisión, Estay valoró que "la Ley Alberto viene con emociones encontradas como familia. Esto va a marcar un precedente: si bien la Ley Alberto no viene a cambiar todas las falencias que tenemos en transporte como región y como país, marca un precedente, hay un antes y un después".

La madre de Alberto también planteó que "espero que el debate sea justo también para los trabajadores que están sin contrato, que no van a poder ser fiscalizados si no tienen eso regularizado. Espero que cambie un poco el sistema, que la gente deje de normalizar que el transporte tiene que ser precario en la región".

El diputado Luis Cuello (PC), autor de una de las mociones que posteriormente fueron refundidas en el proyecto que actualmente tramita el Senado, destacó que "se haya iniciado el trámite de la Ley Alberto en la Comisión de Transportes del Senado. Yo espero que esto avance rápido. Tenemos una urgencia, hay una crisis del transporte que es enorme; sin embargo, creo que lo más urgente es prevenir e impedir más accidentes".

El parlamentario sostuvo también que "creo que acá debería haber apoyo transversal", además de llamar al Gobierno a entregar urgencia al proyecto, argumentando que se trata de una medida orientada a "salvar y resguardar las vidas de las personas y de los usuarios del transporte público".

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