Avanza Convenio de Programación que fortalecerá la red asistencial de Valparaíso al 2036

En dependencias del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional, la Seremi de Salud y los tres servicios de salud de la región; se reunieron para avanzar en el proceso de elaboración del futuro Convenio de Programación GORE-Minsal: Plan de Desarrollo de la Red Asistencial de la región de Valparaíso 2026-2036.

La propuesta en construcción, contempla inversiones orientadas a fortalecer la red asistencial con iniciativas en infraestructura, en líneas programáticas; reposición y mantenimiento de equipos y equipamientos. Este instrumento de coordinación interinstitucional, que incluye fondos sectoriales y del GORE, busca financiar iniciativas de los tres servicios de salud de la región en los próximos diez años.

"Hemos conformado un equipo para poder trabajar en el convenio de programación GORE-Minsal. Esto sin duda es un avance para las actividades que vamos a realizar durante el 2026 y las proyecciones que esperamos se tengan durante los próximos diez años”, indicó el seremi (s) de Salud, Carlos Zamora.

Por su parte, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que "nosotros ya habíamos tenido un convenio de programación y colaboración con el Ministerio de Salud (2019-2024). En esta reunión con todos los servicios de salud de nuestra región nos estamos poniendo de acuerdo con un nuevo convenio de programación para los próximos años, que va a poner la centralidad en aquellas iniciativas en materia de salud que lessalvan la vida a las personas y que pueden proporcionar el bienestar también a quienes habitan nuestra región”.

Durante la instancia, se definió un equipo técnico que trabajará en la formulación de este nuevo convenio durante las próximas semanas.

Este convenio constituye un instrumento de coordinación interinstitucional que establece compromisos, responsabilidades, aportes financieros y plazos, con el objetivo de asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos y mejorar la calidad y accesibilidad de la atención de salud para la población regional.

