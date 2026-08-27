Av. España tendrá cierre total este fin de semana en dirección a Viña del Mar por obras del Serviu en talud afectado por derrumbe

Desde las 23:59 horas de este viernes 28 de agosto y hasta las 18:00 horas del domingo 30, permanecerá cerrada al tránsito vehicular la avenida España, en dirección a Viña del Mar, en el tramo comprendido entre Amunátegui y calle 18 de Septiembre.

La interrupción de la circulación se realizará para permitir la ejecución de la primera etapa de las obras de mitigación en el talud que resultó afectado por un derrumbe durante los temporales, hecho que mantiene el riesgo de nuevos desprendimientos sobre esta importante arteria que conecta Valparaíso con Viña del Mar.

Los trabajos serán ejecutados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carabineros de Chile y los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, entre otras instituciones.

Las primeras faenas contemplan el rebaje de árboles, limpieza de la ladera, retiro de material desprendido y reubicación de muros de contención, con el objetivo de reducir el riesgo para quienes circulan por avenida España y avanzar hacia la habilitación de una segunda pista para el tránsito vehicular en dirección a la Ciudad Jardín.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, explicó que "estamos actuando con sentido de urgencia para reducir el riesgo que presenta este talud y entregar mayor seguridad a quienes transitan por Av. España. Este fin de semana comenzaremos las primeras obras de mitigación, retirando material inestable y realizando labores de limpieza y estabilización".

"Sabemos que el cierre generará algunas dificultades para los desplazamientos, pero es necesario para ejecutar estos trabajos de manera segura. En paralelo, avanzamos en la ingeniería que permitirá desarrollar las obras definitivas para estabilizar el talud y dar una solución permanente a este sector", agregó la autoridad.

CORTES Y ALTERNATIVAS

Debido al cierre, el Serviu llamó a los conductores a planificar sus desplazamientos hacia Viña del Mar y recomendó utilizar vías alternativas durante las faenas.

Entre las alternativas se encuentran subir por Amunátegui, continuar por Diego Portales y bajar por Agua Santa; subir por Amunátegui, continuar por Bascuñán y 18 de Septiembre; o subir por Amunátegui, seguir por Diego Portales y bajar por Bustos. En tanto, la locomoción colectiva mantendrá el acceso por la calle Pellé, en Valparaíso, utilizando la ruta que había sido implementada previamente.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que "estamos cumpliendo el compromiso señalado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, el seremi y el Serviu, de comenzar los trabajos para despejar el material que está con riesgo de colapsar sobre la avenida España".

La autoridad precisó que el cierre se extenderá durante el sábado y domingo y que la ruta hacia Viña del Mar debería quedar nuevamente habilitada a las 18:00 horas del domingo 30 de agosto.

Millones advirtió, eso sí, que el plazo podría modificarse ante eventuales situaciones propias de una obra de esta envergadura. "Esto, salvo que ocurriera algún tipo de incidente propio de una obra de esta envergadura que no estuviera previsto, por ejemplo, caída de volumen importante de rocas, lo que será evaluado y monitoreado por Serviu, a través de sus equipos técnicos", indicó.

AVANZAN OBRAS DEFINITIVAS

Paralelamente a las labores de emergencia, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabaja en la ingeniería necesaria para definir una solución permanente para el talud.

Este proceso considera estudios geotécnicos, levantamientos topográficos, monitoreo instrumental y análisis especializados, antecedentes que permitirán establecer las obras definitivas de estabilización.

Entre las alternativas proyectadas se encuentran la instalación de sistemas de anclajes, mallas de contención, nuevos muros y obras de drenaje, destinadas a reforzar las condiciones de seguridad del sector.

La inversión total estimada para las etapas de mitigación, diseño y ejecución de las obras definitivas bordea los 800 millones de pesos, recursos que serán financiados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

PURANOTICIA