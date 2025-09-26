Av. Bosques de Montemar de Concón quedó habilitada para el tránsito vehicular y peatonal

El Municipio de Concón confirmó que los automovilistas ya pueden circular por la avenida Bosques de Montemar, en el tramo entre Escrivá de Balaguer y Liquidámbar.

La pavimentación de esta arteria era un anhelo largamente esperado por la comunidad de este sector de la comuna, ya que le da fluidez al tránsito vehicular y peatonal.

"Puedes comenzar a circular por nuestra nueva avenida Bosques de Montemar, que fue inaugurada, luego de afinar los últimos detalles que ya nos permiten conectar a cientos estudiantes y vecinos de nuestra comuna", indicó la Municipalidad.

Junto a recordar que el tramo intervenido está ubicado entre calles Liquidámbar y Monseñor Escrivá de Balaguer, desde la casa edilicia invitaron a los automovilistas a "respetar las señales del tránsito (pare, ceda el paso y pasos peatonales)".

Asimismo hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad, recordando también que se trata de un sector por el que transitan muchos estudiantes.

Cabe hacer presente que el tramo inaugurado es de unos 200 metros de extensión, el cual representaba una deuda con la comunidad de este sector de la comuna.

En ese sentido, la pavimentación de Av. Bosques de Montemar consideró cuatro pistas, dos en cada sentido; un bandejón central con áreas verdes; veredas e iluminación subterránea, lo que esperan que ayude a facilitar la práctica de deportes.

"Cuidemos nuestro nuevo punto de conexión", cerró la casa edilicia.

PURANOTICIA