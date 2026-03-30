Autoridades y dirigentes sociales entregan carta al Gobierno por impacto del "bencinazo" en la región de Valparaíso

Autoridades y militantes del Partido Comunista (PC), en compañía de dirigentes y dirigentas sociales y vecinales, entregaron una carta al delegado presidencial regional, Manuel Millones, solicitando que el Ejecutivo revierta mediante decreto el alza en el precio de los combustibles, alertando sobre sus efectos inmediatos en el transporte público y en la economía de las familias.

En el documento, los firmantes expresan su preocupación por la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), advirtiendo que debilita una herramienta clave que desde 2014 ha permitido amortiguar las alzas del petróleo y proteger el bolsillo de la ciudadanía. En ese contexto, alertan que la volatilidad del escenario internacional podría traducirse en un aumento significativo de los combustibles, con efectos directos en el transporte público y en el precio de bienes y servicios básicos.

Asimismo, la carta pone énfasis en la realidad de la región de Valparaíso, donde el alza agravaría la ya crítica situación del transporte público, pudiendo derivar en nuevas alzas de pasajes y mayor aislamiento de sectores altos y rurales. A esto se suma el cuestionamiento a la rebaja del impuesto corporativo a grandes empresas, medida que —señalan— contrasta con el impacto económico que deberán enfrentar las familias, especialmente las más vulnerables.

El diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Luis Cuello (PC), señaló que "el bencinazo ya está golpeando los bolsillos de las familias. Estamos viendo alzas en el transporte y en los alimentos. Es una decisión política del presidente Kast que es un grueso error y que además es reversible. Si se aplicó por decreto, también se puede dejar sin efecto. Por eso pedimos al delegado que transmita esta demanda para evitar una crisis económica mayor”.

Por su parte, la consejera regional Paula Rosso, indicó que "esto ya está afectando a vecinos y vecinas en la alimentación, medicamentos y transporte. También impacta a pescadores y a mujeres de actividades conexas de la pesca, que son clave para nuestra región. Creemos que aún se puede corregir utilizando el mecanismo de estabilización. Esperamos que el Gobierno deje de gobernar solo para el 1% más rico”.

En tanto, el concejal viñamarino Nicolás López, subrayó que "desde los cerros de Viña del Mar queremos que se gobierne pensando en las grandes mayorías y no desde una realidad privilegiada. Buscamos sensibilizar al delegado para que pueda hablar con el presidente y retrotraer esta medida, porque no es lo mismo viajar al extranjero que tener que llegar a fin de mes”.

En tanto, Alexis Antinao, secretario de la CUT Provincial de Valparaíso, sostuvo que "el alza de la bencina genera aumentos en alimentos, salud y en toda la economía, afectando principalmente a los más pobres y la clase media. Mientras tanto, se bajan impuestos a los más ricos, lo que genera una tormenta perfecta. Esto no lo vamos a aceptar y también tendrá un carácter movilizatorio”.

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