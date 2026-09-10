Autoridades se unen para respaldar la postulación de Valparaíso como sede de la Secretaría Técnica del Acuerdo BBNJ de la ONU

En una ceremonia realizada este jueves 10 de septiembre en el Museo Marítimo Nacional, el Comité Oceanográfico Nacional (CONA) conmemoró sus 55 años de trayectoria dedicados a la coordinación de la investigación científica marina en el país. La actividad contó con la presencia de destacadas autoridades, entre ellas el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Fernando Cabrera; y el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

El encuentro sirvió como vitrina para proyectar el liderazgo de Chile en la materia y, principalmente, para respaldar la postulación de Valparaíso como sede de la Secretaría Técnica del Acuerdo BBNJ (conocido como el Acuerdo de Altamar de las Naciones Unidas).

Este tratado resulta de vital relevancia, ya que busca reglamentar el uso y conservación de las aguas internacionales, las cuales representan cerca del 80% del océano y carecían de una normativa de regulación global.

Durante la jornada, el Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y Presidente del CONA, Capitán de Navío Carlos Zúñiga, enfatizó el valor estratégico que tendría para la región quedarse con dicha secretaría:

"El tener la Secretaría Técnica en un lugar como Valparaíso sin duda nos pondría en la cabeza de lo que es la gobernanza oceánica, lo cual es muy importante porque esto no es una candidatura que nace de algo espontáneo, sino que es la trayectoria que tiene el país en la investigación científica marina y en el compromiso de cuidar y proteger el océano".

Asimismo, el Capitán Zúñiga recordó que la tradición marina chilena cuenta con hitos históricos como la Declaración de Santiago en la década de 1950, que dio origen al concepto de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas. Respecto a las posibilidades frente a las otras dos ciudades candidatas a nivel mundial, se mostró optimista:

"Yo considero que Valparaíso es la mejor candidatura. Tenemos una ciudad puerto, patrimonio de la UNESCO y además no hay ninguna secretaría de representación global en el hemisferio sur y creo que podríamos ser la primera".

55 AÑOS DE CIENCIA MARINA

Fundado en 1971, el CONA articula el trabajo colaborativo de 33 instituciones nacionales —entre universidades y centros científicos— para priorizar los recursos de investigación marina y operar en aguas costeras, islas oceánicas y el continente antártico.

En la actualidad, la labor del organismo cobra aún mayor relevancia ante los impactos del cambio climático. A través de sus 13 grupos de trabajo técnicos —como los enfocados en el Fenómeno El Niño y en la Floración de Algas Nocivas—, el comité se mantiene generando alertas e información clave para las autoridades respecto a los posibles impactos en la vida cotidiana de las personas y en sectores productivos como la pesca, la salmonicultura y el turismo.

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