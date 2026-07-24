Autoridades inspeccionan colegio y jardín infantil afectados por el paso de los sistemas frontales en Valparaíso y Quilpué

Con el propósito de acompañar a las comunidades educativas afectadas por el reciente sistema frontal y constatar en terreno el funcionamiento de los establecimientos, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, junto al seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, y el delegado presidencial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, realizaron una visita a la Escuela Gaspar Cabrales, en Valparaíso, y al Jardín Infantil Poki Tane, en Quilpué.

Las autoridades sostuvieron reuniones con equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados para conocer las principales necesidades derivadas de la emergencia climática y verificar las medidas implementadas para resguardar la continuidad de los aprendizajes y el bienestar de niños y adolescentes.

En la Escuela Gaspar Cabrales, que retornaba a clases tras las intensas precipitaciones que provocaron filtraciones de agua en tres salas del último piso, el cuerpo directivo del establecimiento explicó que reorganizó sus espacios y reubicó a los cursos afectados, permitiendo que las actividades académicas continuaran con normalidad.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al Jardín Infantil Poki Tane, en Quilpué, donde las lluvias ocasionaron filtraciones en el comedor y en una sala del nivel medio menor. Gracias a una reorganización interna, el establecimiento ha mantenido la atención de párvulos mientras se desarrollan las labores de reparación.

La superintendenta (s) Adriazola destacó que "nuestro principal objetivo es acompañar a las comunidades educativas y verificar que, aun frente a una emergencia como esta, se estén resguardando las condiciones para garantizar el derecho a la educación de niños y adolescentes. Hemos constatado el compromiso de los equipos directivos, docentes y asistentes de la educación para responder oportunamente a esta contingencia y mantener el funcionamiento de los establecimientos en condiciones seguras".

Asimismo, agregó que "la presencia en terreno nos permite escuchar a las comunidades educativas, orientar cuando es necesario y coordinar acciones para que los establecimientos puedan enfrentar este tipo de situaciones con el apoyo de las instituciones del Estado. Nuestro compromiso es estar donde las comunidades nos necesitan".

Por su parte, el seremi Klenner comentó que "hemos podido constatar que, pese a las afectaciones provocadas por el sistema frontal, tanto la Escuela Gaspar Cabrales como el Jardín Infantil Poki Tane han implementado medidas oportunas para resguardar la seguridad de sus comunidades y asegurar la continuidad del proceso educativo. Como Ministerio de Educación seguiremos monitoreando la situación y apoyando a los establecimientos que lo requieran".

Este despliegue forma parte de las acciones que la Superintendencia de Educación y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Valparaíso están desarrollando para acompañar a las comunidades educativas afectadas por el sistema frontal, promoviendo condiciones que permitan resguardar la continuidad del servicio educativo y el bienestar de estudiantes, párvulos y trabajadores de la educación.

PURANOTICIA