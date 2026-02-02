Autoridades fiscalizan ingreso de turistas y carpas en el Humedal Urbano de Mantagua

En un operativo en conjunto del equipo de la Seremi del Medio Ambiente junto al equipo municipal del Departamento de Medio Ambiente de Quintero y la Capitanía de Puerto, llegaron hasta el Humedal Urbano de Mantagua para recorrer y verificar el ingreso de turistas y la instalación de carpas cercanas al área protegida.

Al respecto, el seremi Alex Galleguillos indicó que "es importante destacar que este ecosistema no es un camping. Hacemos nuevamente un llamado a las personas que si bien pueden visitar estos espacios naturales hacerlo de forma responsable. No es un lugar para estacionar vehículos, instalar carpas o dejar residuos, estamos en un lugar protegido y debemos cuidarlo entre todos. Debemos tener responsabilidad con este tipo de ecosistemas ya que sabemos que son lugares de nidificación para aves migratorias, avifauna costera y fundamentales para el cambio climático”.

Por su parte, Lizet Lobos, encargada Medio Ambiente Municipalidad de Quintero, expuso que "estamos en una fiscalización conjunta para llamar a la comunidad a entender que estos espacios son frágiles y queremos que se puedan visitar con responsabilidad. Evitar hacer fogatas, no pernoctar en el sector, utilizar aguas de buena manera. Hacemos este llamado para tener responsabilidad al momento de visitar”.

Durante el recorrido la autoridad ambiental señaló que si bien ya no estaban las carpas instaladas, se apreciaba flujo de visitantes al sector, por lo que los recordatorios a cuidar estos frágiles ecosistemas deben permanecer en todo momento.

“El humedal de Mantagua es un refugio para la biodiversidad que últimamente ha sido afectado por distintas actividad que perturban su orden. Hacemos un llamado a visitarlos de forma responsable si bien son atractivos para hacer camping. Acá tenemos sectores de nidificación de aves migratorias, hábitat donde la vida silvestre se desarrolla y tenemos que proteger”, sostuvo Nelson Caja, profesional de la Seremi del Medio Ambiente.

