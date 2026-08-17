Autoridades evalúan reapertura del paso Los Libertadores, mientras Mendoza propone licitación binacional para limpieza conjunta

El paso Los Libertadores podría avanzar hacia una reapertura durante los próximos días, luego de que las autoridades argentinas adelantaran la reunión técnica destinada a evaluar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor internacional.

Según informó el diario El Sol de Mendoza, la Dirección de Asuntos de Fronteras de Argentina adelantó la instancia de coordinación. Hasta este domingo, Vialidad Nacional de Argentina trabajaba en el despeje de la Ruta Nacional 7, específicamente entre Puente del Inca y el acceso al túnel internacional. En tanto, del lado chileno, la ruta ya se encuentra despejada de nieve.

Si bien se pronosticaban precipitaciones menores, el reporte meteorológico contempla una mejoría de las condiciones a partir del mediodía, lo que permitiría contar con una ventana de buen tiempo en la alta montaña que se extendería hasta el domingo 23 de agosto.

PLAN DE REAPERTURA POR ETAPAS

En caso de concretarse la habilitación del paso fronterizo, las autoridades contemplan un esquema de tránsito priorizado según días y sentidos de circulación:

Martes a jueves: Tránsito exclusivo para camiones en sentido Argentina hacia Chile.

Viernes y sábado: Flujo exclusivo para transporte de carga desde Chile hacia Argentina.

Horarios invernales: Argentina operará de 9:00 a 21:00 horas, y Chile de 8:00 a 20:00 horas.

Requisito obligatorio: Portación obligatoria de cadenas para todo vehículo que circule por la zona.

MENDOZA PROPONE LICITACIÓN CONJUNTA

En medio del complejo escenario que ha afectado al Paso Los Libertadores, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, planteó formalizar una "licitación conjunta" entre Chile y Argentina para tercerizar las labores de despeje de nieve. La propuesta apunta a reducir los tiempos asociados a los procedimientos administrativos que, a juicio de la autoridad, han retrasado la reapertura del corredor.

En declaraciones recogidas por el diario Los Andes, Cornejo cuestionó la falta de competencias de su administración sobre la Ruta Nacional 7 y señaló: "Lamentamos no tener la más mínima responsabilidad ni competencia como provincia, porque estoy seguro que lo podríamos hacer mejor de lo que se ha venido haciendo en el último tiempo".

El gobernador mendocino aseguró que la problemática "tiene solución" y adelantó que, durante el próximo Comité Fronterizo binacional, propondrá establecer un sistema unificado para abordar el despeje de la ruta.

"Queremos proponerle a ambos gobiernos nacionales una licitación conjunta de la limpieza de la ruta tercerizada (...). Que hagan una licitación conjunta, no que participen 10.000 organismos de distintas agencias de ambos lados, que sea una licitación internacional".

PURANOTICIA