Autoridades evalúan impacto y definen medidas tras nuevo derrumbe en avenida España

Un nuevo evento de remoción en masa registrado en la avenida España activó un despliegue de emergencia interinstitucional para evaluar la estabilidad del terreno y prevenir eventuales colapsos en la transitada arteria.

En el lugar se hicieron presentes diversos servicios públicos y empresas privadas para abordar la contingencia inmediata. Al respecto, el delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló la conformación del equipo en terreno:

"Cuando ocurrió ese derrumbe, se constituyó en el lugar la Municipalidad de Viña del Mar, el Serviu, Senapred, Senageomin, un equipo especial de la Delegación y también Esval y Chilquinta, por ese poste que cayó. Posteriormente, de acuerdo a lo que se levantó de terreno, se determinó que hay un problema ahí".

Con el propósito de prevenir nuevos eventos derivados de marejadas o la inestabilidad de las laderas en la región, las autoridades encargaron estudios específicos a Sernageomin, al MOP y al Serviu. Sobre el trabajo del organismo geológico, Millones indicó:

"Sernageomin concurrió ayer (martes) y hoy (miércoles) en la mañana se va a hacer un estudio de un kilómetro, de acuerdo a lo que nos planteaba el director Sernageomin, don Cristiano Urillana, por, eventualmente, otro tipo de riesgo".

A estos análisis se suman solicitudes previas realizadas a Obras Públicas y Vivienda para evaluar la ladera del cerro y el impacto del transporte costero, además de un estudio de la Secretaría de Transportes sobre el transporte público.

En relación con la seguridad de la infraestructura y de los inmuebles colindantes, la autoridad descartó fallas graves en las viviendas del sector:

"No hay daño estructural que pudiera presentar esa vivienda, o, eventualmente, el colapso de la vía, sino aún cuando ayer se suspendió el tránsito, por el riesgo de donde estaba".

Durante la noche de la emergencia, las cuadrillas realizaron maniobras de intervención para encauzar las aguas lluvias y mitigar mayores desprendimientos:

"Cuando transcurría el curso del agua, el Serviu autorizó a romper, para evitar que siguiera cayendo hacia la avenida España, y si el corredor se fuera por el ducto, el agua lluvia que se conducía, eso fue lo que ocurrió anoche".

Finalmente, la gestión del tránsito y la delimitación de vías se mantendrán sujetas a las evaluaciones de los equipos técnicos en coordinación con la municipalidad. Sobre el informe final para definir el flujo vehicular, el delegado precisó:

"Esperamos que de aquí a no más allá de las 15:00 horas, podamos tener un informe definitivo, qué es lo que se va a hacer con esa vía, si se requiere mantener cerrada una pista, o se pueden aperturar, eso va a ser un estudio técnico que está haciendo el Serviu para la Municipalidad".

PURANOTICIA