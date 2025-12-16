Autoridades de Valparaíso refuerzan vigilancia por incendios forestales en regiones vecinas

Una serie de acciones preventivas y de monitoreo constante están adoptando las autoridades de la región de Valparaíso frente a los incendios forestales que se registran en las próximidades de la zona, principalmente en el sector de San Pedro de Melipilla, en la región Metropolitana; y en Pichilemu, en la región de O'Higgins.

Se trata de dos emergencias de grandes magnitudes, cuyas nubes de humo se desplazaron durante la tarde-noche de este lunes 15 de diciembre hacia la región de Valparaíso, percibiéndose fuertes olores en ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Frente a esta situación, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, expresó que "estamos haciendo un monitoreo constante. Hay un sistema integrado, que es el sistema Sinapred, que administra Senapred, que es un sistema integrado de gestión y prevención de riesgo de desastres".

En ese sentido, el máximo representante del Gobierno en la región detalló que en la zona se registraron tres siniestros forestales durante las últimas 24 horas, uno de ellos en la Isla de Pascua, los cuales ya se encuentran totalmente controlados.

Asimismo, vale recordar que se decretó Alerta Temprana Preventiva en las provincias de Valparaíso, Quillota, San Antonio y Marga Marga, por amenaza de incendios forestales asociada a las altas temperaturas de estos días.

No obstante, Yanino Riquelme precisó que "el principal monitoreo que estuvimos haciendo hasta altas horas de la noche de ayer es respecto al incendio en Melipilla, uno por el lado de Melipilla y otro por el lado de Pichilemu, que se registraron hasta anoche muy tarde al borde del río Maipo, al límite con la Quinta Región".

De hecho, habían equipos de emergencia de la región de Valparaíso apoyando en el combate al fuego en estos dos sectores que se incendiaban, consumiendo alrededor de 400 hectáreas, aunque se descartó que las llamas afectaran a zonas de la V Región.

Así es como el Delegado Presidencial insistió en que "hay un monitoreo y hay una prevención constante, además hay una alerta a través de los sistemas de alerta temprana y del botón rojo, por las comunas que tienen más probabilidades de tener alguna afectación por incendio forestal y eso implica activar patrullajes, etcécetera".

Finalmente expuso que este martes 17 se aplicará el esquema de golpe único, para incorporar todos los recursos a disposición para enfrentar estos siniestros, "de tal forma de que duren lo menos posible y afecten la menor cantidad de hectáreas".

