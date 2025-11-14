Autoridades de Valparaíso recuerdan que la cédula de identidad y el pasaporte físico son los únicos documentos válidos para votar

Autoridades regionales recordaron que el carnet de identidad y el pasaporte en formato físico son los únicos documentos válidos para sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16 de noviembre, los que pueden tener un periodo de vencimiento de un año previo a la votación.

Además, autoridades de Gobierno recordaron que en cada local de votación se encontrará apostado un equipo del Servicio de Registro Civil e Identificación para corroborar la identidad de las personas, a solicitud de los vocales de mesa.

El director regional de Registro Civil, Carlos Loyola, explicó que el rol del organismo "es la identificación, esto es que, cuando hay un cuestionamiento directo desde la mesa por el nombre de la persona, por un diferencia que puedan encontrar en el carnet de identidad o en el padrón electoral, le consultan al perito dactiloscópico del Registro Civil y él hace su consulta para ver si efectivamente es válida esa identificación. Nosotros nos dedicamos a la identificación de la persona, no indicamos si puede o no votar, eso corresponde a los vocales de mesa”.

Además, la mayor cantidad de consultas que se realizan son en razón de los cambios en el orden de los apellidos, cambio sexo registral, problemas con la huella digital o la firma, entre otros.

Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, recalcó que “no sirve ningún otro instrumento como pudiese ser la licencia de conducir ni este novedoso sistema de identificación que tenemos, que es la cédula digital. Lo que sirve es la cédula de identidad física o el pasaporte para efectos de poder verificar la identidad de lapersona que concurra votar y con ello, por supuesto, tener un proceso tranquilo que es lo que todas y todos esperamos”.

Dentro del proceso, a las 17:00 horas de este viernes se hizo entrega oficial de todos los establecimientos de votación, que son 437 locales, con más de 4.100 mesas que se van a desplegar en toda la región de Valparaíso.

La seremi de Gobierno, Carolina Zapata, sostuvo que “el día domingo, idealmente desde las 8:00 de la mañana, las mesas van a estar ya habilitadas hasta las 6 de la tarde. Es muy importante también que la ciudadanía sepa que, si usted está en la fila a las seis de la tarde, se debe terminar con las personas que están en la fila para cerrar la mesa, y por lo tanto, si usted está ahí, tiene que ejercer su derecho a voto, como decía, hasta las seis de la tarde del domingo".

