Autoridades de la V Región destacan nueva "Ley Antipelotazo" que endurece sanciones por ingreso de objetos a cárceles

Tras la aprobación del proyecto que fortalece la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios y sanciona los “pelotazos”, autoridades regionales llegaron hasta el Centro de Detención Preventiva de Quillota para destacar los alcances positivos que conlleva en materia de seguridad dentro de las cárceles así como en sus entornos.

La iniciativa que modifica el Código Penal permitirá sancionar a quienes ingresen o intenten ingresar objetos o sustancias a los establecimientos penitenciarios mediante lanzamientos u otras vías no autorizadas, incluso cuando el elemento no pueda ser recuperado o no sea posible determinar posteriormente su contenido. De igual forma, sancionará al privado de libertad que sea sorprendido portando algún elemento que haya sido lanzado desde el exterior de la unidad penal.

Al respecto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González, señaló que “esta nueva normativa viene no solamente a robustecer, sino que a hacermás gravosas conductas que permitían el ingreso ilícito de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios. Con esto se sanciona de manera más firme a aquellos que no solamente ingresen, sino que intenten ingresar y lanzar desde el exterior elementos prohibidos. Con ello estamos asegurando el perímetro y, aquel que trate de ejecutar este tipo de conductas, va a tener penas que pueden llegar hasta los tres años de cárcel y que, en determinadas circunstancias,podrían llegar hasta cinco años de cárcel”.

El director regional de Gendarmería, coronel Pablo Torres, por su parte, detalló que "el año pasado, durante el primer semestre, se registraron 287 lanzamientos. Se inició un trabajo preventivo y colaborativo con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, el que permitió disminuir en un 56 por ciento estos lanzamientos. Esta ley viene a fortalecer la seguridad de los establecimientos penitenciarios".

Mientras la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, subrayó que “este año ya hemos registrado tres lanzamientos en el penal de Quillota", la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, indicó que “esta nueva Ley Antipelotazo es un ejemplo de cómo el Estado debe modernizarse con nuevas leyes que vayan perfeccionando el combate contra el crimen organizado y el terrorismo. Esto es muy importante, porque durante años la legislación ha estado atrasada y, justamente, estos son ejemplos de que la legislación se tiene que actualizar y modernizar a los nuevos tiempos para poder combatir con más fuerza y entregar al Estado más y mejores herramientaspara el combate contra el crimen organizado”.

La nueva legislación fortalecerá la seguridad perimetral de las cárceles y dificultará el actuar de las redes criminales que intentan ingresar teléfonos celulares, drogas, armas, dinero y otros elementos prohibidos.

CARACTERÍSTICAS

1. Sanciona el ingreso o intento de ingreso de objetos o sustancias a establecimientos penitenciarios por vías no autorizadas.

2. Permite perseguir penalmente los denominados “pelotazos”, aunque el elemento lanzado no pueda ser recuperado.

3. No exige determinar posteriormente el contenido del objeto para sancionar la conducta de quien intentó ingresar clandestinamente.

4. Cierra un espacio de impunidad que dificultaba la investigación de estos hechos cuando no se encontraba el elemento lanzado.

5. Refuerza la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios y dificulta el ingreso de teléfonos celulares, drogas, armas, dinero y otros elementos prohibidos.

6. Contribuye a debilitar las redes criminales que intentan mantener o facilitar operaciones delictivas desde el interior de las cárceles.

PURANOTICIA