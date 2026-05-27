Autoridades de Gobierno asistieron a Cuenta Pública de Mundaca y Millones afirma que "lo que debe importarnos es el bien común"

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, en la sesión del gabinete ampliado efectuado en la comuna de Cartagena, le pidió a los distintos seremis que asistieran a la Cuenta Pública del Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, en la comuna de La Calera.

Esto, según la autoridad de la region de Valparaíso, ya que "es importante estar en toda Cuenta Pública de las diferentes autoridades y también en los gabinetes regionales, ya que esa información que se presenta es de mucha importancia, tanto de lo que se ha hecho en la región, como de las acciones o iniciativas para el 2027".

Es así como 10 seremis y 2 delegados presidenciales asistieron al renovado Centro Cultural de la comuna. "Esa asistencia da cuenta de nuestro ánimo y voluntad de trabajar con el gobierno regional en los temas de interés para la comunidad regional, como son los temas de seguridad, salud, medio ambiente, transportes, empleo y reactivación económica".

El delegado indicó que "en mi caso, no pude asistir porque tuve una bilateral con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario Máximo Pavez, abordando el plan de los cuatro años de Gobierno.

Millones reiteró la voluntad de todo el gabinete regional de trabajar con todos los actores políticos y sociales de la región y "ese es nuestro compromiso y el Mandato de nuestro Presidente José Antonio Kast".

Finalmente, la autoridad regional sostuvo que "más allá de las diferencias políticas con el señor Gobernador, lo que debe importarnos es el bien común".

SESIÓN DEL GABINETE AMPLIADO

PURANOTICIA