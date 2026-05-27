Senador Longton gestiona con el biministro De Grange agilizar la reposición definitiva del puente Merino en Llay Llay

El senador Andrés Longton sostuvo este miércoles una reunión con el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, junto al alcalde de Llay Llay, Edgardo González y la concejal Pamela Arévalo, para abordar el avance del proyecto de reposición definitiva del puente Merino, principal acceso a la comuna sobre el estero Los Loros.

La cita tuvo como objetivo solicitar al ministerio priorizar la revisión y tramitación del proyecto, luego del colapso del puente en junio de 2024 producto del rebalse del estero. Actualmente, el sector continúa funcionando con un puente mecano provisorio, mientras se avanza en el diseño de la obra definitiva.

El parlamentario indicó que “queremos darle tranquilidad a los vecinos, muchos damnificados después del rebalse del estero Los Loros, para que se vuelva a reponer el Puente Merino. Hoy visitamos al ministro precisamente para que nos dé la certeza de que los plazos se van a cumplir y que prontamente la ciudadanía va a recuperar un puente tan importante, que es la puerta de entrada a Llay Llay”.

Por su parte, el alcalde Edgardo González explicó que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de revisión. “Estamos en la fase final de aprobación en el Ministerio de Obras Públicas, particularmente en la DGA, y esta reunión tiene por objetivo precisamente que se priorice la revisión de este proyecto, considerando lo importante que es para la conectividad y el desarrollo de la comuna”, indicó.

En tanto, la concejal Pamela Arévalo destacó el compromiso adquirido por el ministerio y las gestiones realizadas para avanzar en la iniciativa. “El ministro se comprometió a cumplir los plazos y a darnos todo el apoyo. Gracias a la gestión del senador Andrés Longton, confiamos en que podamos tener buenas noticias de aquí a fin de año”, señaló.

Asimismo, durante la reunión también se abordaron otros temas pendientes para la comuna, entre ellos la situación del peaje Las Vegas y la implementación del sistema Free Flow, además de proyectos de conectividad y obras hídricas para distintos sectores de Llay Llay.

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