Autoridades coordinan plan de recuperación patrimonial tras nuevo incendio en edificio del Barrio Puerto de Valparaíso

La noche de este martes 24 de marzo, el inmueble conocido como Espacio Prat fue afectado por un incendio, iniciado en el restaurante Capri, que dejó afectados a parte de los cinco locatarios que alberga el edificio. Frente a esto, autoridades nacionales y locales activaron coordinaciones, mediante reunión y visita a terreno, para evaluar daños y definir una hoja de ruta orientada a su recuperación con enfoque patrimonial.

La instancia contó con la participación del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda; la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; la directora ejecutiva de la Corporación Municipal que administra el Sitio Patrimonio Mundial, Macarena Carroza, y el propietario del inmueble, quienes realizaron una visita en terreno para constatar el nivel de afectación y levantar las principales necesidades para su reconstrucción.

Este hecho se produce en un inmueble que había sido recientemente intervenido por el proyecto de Mejoramiento de Fachadas de la Corporación, en el marco de los esfuerzos de recuperación del área histórica. En este contexto, el propietario manifestó su compromiso con la reconstrucción del inmueble, mientras que las instituciones presentes acordaron brindar apoyo técnico en el diseño del proyecto y en su tramitación ante el Consejo de Monumentos Nacionales, resguardando los criterios patrimoniales que permitan recuperar el valor del conjunto urbano.

“Estar hoy acá es una señal del apoyo que como Gobierno queremos darle a todos los equipos municipales, locales y al propietario, don Miguel, por los daños sufridos en este incendio. Pero sabemos que las señales no son suficientes y que el sitio Unesco requiere el apoyo de todos los entes del Estado, y ese es nuestro compromiso. Pondremos todos nuestros recursos para apoyar en el retiro, en la limpieza, en la gestión rápida del permiso para volver a construir, que es la voluntad del propietario y lo valoramos mucho”, dijo el subsecretario De la Cerda.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó que “nos hemos puesto a disposición de la tramitación legislativa de la nueva normativa patrimonial, lo que es fundamental para nosotros, el poder tener más herramientas para preservar y para proteger el patrimonio. Quiero quedarme con que se ha respondido ante esta real emergencia, y eso lo recibo con mucha gratitud como autoridad de la comuna”.

Por último, la directora ejecutiva de la Corporación Municipal que administra el Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, destacó que “este incendio en el sector de Prat, uno de los cinco sectores del sitio, ocurre en un inmueble que había sido recientemente intervenido, donde se había desarrollado un trabajo muy significativo de corresponsabilidad junto a su propietario. Desde la Corporación se avanzó en la recuperación de fachadas, mientras que el dueño impulsó mejoras como un proyecto de iluminación, en un espacio que además albergaba locatarios de gran valor para la ciudad, como el restaurante Capri, Espacio Prat y la librería Crisis”.

En esa instancia de coordinación interinstitucional, se acordó avanzar de manera articulada entre el nivel nacional, regional, comunal y el sector privado, con el objetivo de facilitar una respuesta oportuna que permita proyectar la recuperación del inmueble.

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