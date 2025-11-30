Autoridad Marítima confirma hallazgo de hombre fallecido en la costa de Valparaíso

Personal de la Autoridad Marítima confirmó durante la mañana de este domingo el hallazgo de un hombre fallecido en el borde costero de Valparaíso. La denuncia se originó luego de que se reportara la presunta desgracia de una persona que realizaba labores de pesca en el sector comprendido entre Porvenir Bajo y Caleta El Membrillo.

Según informó el teniente segundo Mirko Fernández, oficial de servicio de la Capitanía de Puerto de Valparaíso, tras recibir la alerta se dispuso el zarpe de una lancha para realizar labores de búsqueda en la zona. Durante el operativo, la tripulación logró avistar un cuerpo flotando a la altura del Faro Punta Ángeles.

Durante el recorrido, la tripulación de la embarcación logró avistar un cuerpo flotando a la altura del faro Montángel. “Durante la navegación, la tripulación logró avistar y recuperar un cuerpo flotando, correspondiente a un hombre de aproximadamente 70 años”, agregó Fernández. El cuerpo fue recuperado y trasladado a tierra para las diligencias preliminares.

El hallazgo fue informado al fiscal de turno, quien instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI. La unidad especializada quedó a cargo de realizar los peritajes correspondientes y avanzar en la identificación de la víctima, además de esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

