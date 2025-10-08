Click acá para ir directamente al contenido
Automóvil termina volcado y sobre la vereda en la calle Quillota de Viña del Mar

La plataforma TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que en el lugar se encuentran vehículos de emergencia.

Miércoles 8 de octubre de 2025 15:30
Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Un vehículo menor volcó sobre la vereda en calle Quillota con Los Lirios, a la altura de 12 Norte en el sector de Santa Inés.

La plataforma TransporteInforma Región de Valparaíso indicó que en el lugar se encuentran vehículos de emergencia.

(Imagen: @Accdetto)

