Automóvil cargado de encomiendas robadas delata a un hombre en San Felipe: fue detenido por el delito de receptación

Un delincuente fue detenido luego de reconocer que era el propietario de un automóvil cargado con cajas de encomiendas robadas a sucursal de Chilexpress en San Felipe.

Carabineros de la 2ª Comisaría de San Felipe fueron alertados sobre la presencia de dos sujetos que permanecían al interior de la bodega de la sucursal, en calle Las Heras.

Así es como el personal policial se constituyó en el lugar y pudo observar un automóvil completamente cargado con encomiendas de aquel centro de distribución.

Por este motivo, Carabineros llevó a cabo una amplia búsqueda de los sujetos por el sector, contexto en el que, horas después, uno de ellos se acercó al sitio del suceso manifestando que el vehículo era de su propiedad y que mantenía las llaves.

De esta manera, el individuo fue detenido por el delito de receptación.

Entre las especies recuperadas se cuentan 58 paquetes con diferentes encomiendas. Esto, mientras el vehículo incautado quedó a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA