Aumento automático de la PGU llega a $250 mil y beneficia a más de 57 mil adultos mayores en la región de Valparaíso

En el marco de la implementación de la Reforma de Pensiones, establecida en la Ley 21.735, durante septiembre de 2026 comenzó a aplicarse el incremento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que alcanza un tramo máximo de $250.275.

La medida beneficiará a más de 500 mil personas a nivel nacional y a 57.973 pensionados de la región de Valparaíso, correspondientes al tramo de edad entre los 75 y 81 años.

El reajuste representa un aumento cercano a los $18.000 respecto del monto anterior y se aplica de manera completamente automática, por lo que los beneficiarios no deben realizar solicitudes ni trámites adicionales para acceder al nuevo monto.

Esta nueva etapa se suma al aumento de la PGU destinado a las personas mayores de 82 años, implementado durante 2025, de acuerdo con el calendario de gradualidad establecido por la reforma. La planificación contempla que durante 2027 el beneficio alcance al tramo final, correspondiente a las personas de 65 años en adelante.

Sobre el alcance de esta medida en la región de Valparaíso, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, destacó el número de personas beneficiadas y la incorporación automática del reajuste:

“En el mes de la Patria, es una buena noticia este aumento de la PGU y el número de personas que se van a ver beneficiadas, más de 57 mil personas y un aumento de 231.732 a 250.275 pesos. Esto parte de una ley que comenzó en la administración del presidente Sebastián Piñera y se fue perfeccionando con los posteriores Gobiernos. Esto se incorpora automáticamente en las cuentas RUT, así que es una buena noticia”.

Desde la perspectiva de los beneficiarios, Inés Aguilar Miranda, pensionada de 76 años y quien trabajó durante cuatro décadas en la Universidad de Valparaíso, valoró el impacto que este reajuste tiene en su jubilación y destacó otros beneficios incorporados al sistema previsional:

“Trabajé por 40 años en la Universidad de Valparaíso. Cuando salí ganaba cerca de 1 millón de pesos y, al jubilarme, recibí unos 200 mil pesos de pensión. Estoy más que agradecida por estos cambios, no solamente la PGU, sino también por la compensación por expectativa de vida y el bono por años de cotizados. Todo eso me ha ayudado a salir adelante, más que la plata es por dignidad. Yo creo que es justicia por todo el tiempo trabajado”.

En cuanto al proceso de difusión de la medida y la continuidad de la implementación de la reforma, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, destacó que el incremento forma parte de un proceso gradual que continuará ampliando su cobertura:

“Son muy buenas noticias y desde el ministerio del Trabajo y Previsión Social comenzamos a difundir este aumento de la PGU, este aumento es de alrededor de 18 mil pesos, y esto se enmarca en la implementación de la Ley 21.735 de manera progresiva. Hoy, es el tramo de personas mayores entre los 75 y 81 años, el año pasado fueron los mayores de 81 años. Estamos muy contentos, porque el compromiso del Gobierno de nuestro presidente José Antonio Kast es que puedan acceder la mayor cantidad de personas a estos beneficios”.

En la misma línea, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, resaltó que el incremento se refleja directamente en las liquidaciones de pago y que los beneficiarios no necesitan realizar gestiones para recibirlo:

“Este es un avance concreto que se desprende de la reforma de pensiones, un compromiso que hizo el presidente José Antonio Kast, y que hoy se está reafirmando. Esto es una realidad, se está pagando y lo más importante, es que no tienen que venir, es automático, y a nivel nacional son más de 500.000 los beneficiados con este este nuevo aumento de la PGU, así que es una buena noticia, y refuerza el compromiso del presidente y del gobierno con aquellas personas que han trabajado toda su vida y han realizado un esfuerzo al país, es un reconocimiento concreto a ese esfuerzo de toda una vida”.

Por su parte, el director regional del Instituto de Previsión Social (IPS), Miguel Toledo Alegría, entregó recomendaciones para que los beneficiarios puedan verificar la incorporación del nuevo monto en sus pagos:

“La recomendación es que revisen su liquidación de pago de septiembre porque ahí viene incluido el aumento automático de su pensión estatal, no tienen que hacer ningún trámite ni solicitud. Las personas que tienen dudas pueden acceder a nuestros canales disponibles y todas nuestras sucursales ChileAtiende en la región, el Call Center 101 y el sitio www.chileatiende.cl”.

REQUISITOS

Junto con el aumento gradual del monto de la PGU, esta nueva fase también contempla la posibilidad de solicitar el beneficio para personas del mismo tramo de edad que reciben pensiones correspondientes a Leyes de Reparación, Leyes de Gracia o en calidad de exonerados de Dipreca y Capredena.

Para este grupo, los requisitos de postulación incluyen:

Tener 75 años cumplidos al 30 de septiembre de 2026 .

. No pertenecer al 10% más rico de la población según la evaluación interna del IPS.

según la evaluación interna del IPS. Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años continuos o discontinuos (desde los 20 años de edad) y un mínimo de 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

o discontinuos (desde los 20 años de edad) y un mínimo de 4 de los últimos 5 años anteriores a la solicitud. Contar con una pensión base inferior o igual a $1.252.602 (excluyendo montos provenientes de leyes de reparación).

PURANOTICIA