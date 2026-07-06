Aumentan a dos los fallecidos por colisión múltiple en la ruta 5 Norte de La Calera: detenido quedó tras las rejas

Durante la mañana de este lunes falleció un adulto mayor que resultó con lesiones de gravedad tras el accidente que se produjo la noche del domingo a la altura del kilómetro 112 de la ruta 5 norte, en la comuna de La Calera.

La persona de 76 años y hermano del exalcalde de Nogales, Óscar Cortes Puebla, había sido ingresado de urgencia al Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, tras la colisión múltiple entre tres vehículos.

A raíz del impacto de alta energía, uno de los vehículos se incendió y otro hombre de 36 años perdió la vida.

Uno de los involucrados en el choque fue detenido, según informó el mayor de Carabineros, Pablo Caro González, comisario de la Séptima Comisaría La Calera.

“Tenemos un hombre de 23 años quien resultó detenido, toda vez que al realizarle las pruebas respiratorias éste resultó con 1.54 gramos por litro de sangre de alcohol. Entonces, esta persona pasa a control (de detención) el día de hoy (lunes)”.

Cabe señalar que en el Juzgado de Garantía de La Calera, esta persona fue formalizada por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.

La magistrada Celeste Serrano decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 120 días.

El hombre de 23 años, identificado con las iniciales I.A.G.G., ingresó al Centro de Detención Preventiva de Quillota.

(Imagen: @alertaprovinciaquillota)

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