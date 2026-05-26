Auditoría del Ministerio de Salud detecta graves irregularidades administrativas y financieras en Hospital de Quilpué

Un informe de auditoría instruido por el Ministerio de Salud detectó una serie de irregularidades administrativas y financieras al interior del Hospital de Quilpué, principalmente vinculadas al uso de recursos públicos, contrataciones y jornadas de autocuidado realizadas en el Rosa Agustina Resort de Olmué, situación que derivó en la instrucción de sumarios administrativos al interior del recinto asistencial.

El documento, denominado «Informe Detallado de Auditoría N°25/2025» y al que accedió Puranoticia.cl, fue elaborado por el Departamento de Auditoría Ministerial tras denuncias de dirigentes de la Fenats y un oficio enviado por la diputada María Francisca Bello al Ministerio de Salud solicitando revisar eventuales irregularidades relacionadas con contrataciones, concursos públicos, nuevas jefaturas y uso de recursos fiscales.

Aunque la auditoría concluyó que varias de las denuncias iniciales no pudieron acreditarse, descartando observaciones en materias como contrataciones sin concurso, problemas en movilidad interna, creación de nuevas jefaturas y denuncias de violencia, acoso laboral y sexual; el informe sí estableció observaciones de alta criticidad en otras materias, particularmente relacionadas con el uso de recursos públicos y el cumplimiento de instrucciones presidenciales sobre austeridad fiscal.

CONTRATACIONES

Uno de los principales hallazgos apunta a que durante 2023 y 2024, el Hospital de Quilpué habría realizado decenas de contrataciones sin contar con autorización previa de la Dirección de Presupuestos (Dipres), tal como exigen los oficios sobre uso eficiente de recursos fiscales. Según el informe, durante el año 2023 se registraron 68 nuevas contrataciones sin respaldo de autorización y en 2024 otras 52 vinculadas a incrementos de dotación tampoco habrían contado con la validación requerida.

Asimismo, entre las conclusiones a las que arribó la auditoría se detectaron inconsistencias en reportes oficiales enviados al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), particularmente respecto a mejoramientos de grados y remuneraciones que no habrían sido correctamente informados.

JORNADAS EN RESORT

Otro de los puntos más sensibles corresponde a las jornadas de autocuidado realizadas en el Rosa Agustina Resort durante 2024 y 2025, actividades organizadas para funcionarios del hospital y que fueron denunciadas por dirigentes gremiales.

En este punto, la auditoría cuestionó que el establecimiento utilizara el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) y cuentas institucionales para administrar recursos provenientes de descuentos realizados a funcionarios, pese a que dichos fondos no formaban parte del presupuesto institucional.

Además, en el documento queda establecido que se detectó un eventual doble pago asociado a servicios contratados para la jornada de autocuidado de 2024, debido a que dos resoluciones distintas incluían prestaciones similares vinculadas a alimentación y cafetería, lo que –según el informe– podría configurar duplicidad de gasto público.

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD

El documento también cuestionó que las actividades recreativas se realizaran dentro del horario institucional, indicando que incluso se suspendió atención ambulatoria para facilitar la participación de funcionarios en las jornadas en Olmué.

“Los servicios de urgencia, hospitalización y apoyo funcionaron con normalidad. La única medida excepcional fue la cancelación de la agenda de pacientes programados en atención ambulatoria”, consignó el Hospital de Quilpué a través de los descargos citados por la auditoría en el documento al que accedió este medio.

Pese a ello, el Departamento de Auditoría Ministerial sostuvo que dicha situación podría vulnerar el principio de continuidad del servicio público y las normas que regulan el correcto cumplimiento de la jornada laboral de funcionarios públicos.

Asimismo, se detectó el caso de una funcionaria que asistió a una de las jornadas sin contar con una comisión de servicio formalizada previamente, situación que fue catalogada como una irregularidad administrativa.

FENATS PIDE SANCIONES

Puranoticia.cl conversó con Ana Karena Escobar, presidenta de la base Quilpué de Fenats, quien señaló que "este informe confirma hechos de máxima gravedad y esperamos que sean investigados con total rigurosidad, transparencia y sin ningún tipo de protección política o administrativa. Aquí no basta con reconocer debilidades internas, cuando existen observaciones relacionadas con uso de recursos públicos, eventuales irregularidades administrativas y afectación de la continuidad asistencial. Corresponde que se determinen responsabilidades y que las sanciones se apliquen".

Asimismo, la dirigente sostuvo que "como organización, esperamos que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía, los funcionarios y los pacientes merecen respuestas claras, medidas concretas y señales reales de probidad. No puede normalizarse que hechos de esta magnitud terminen minimizados o archivados. Aquí lo que corresponde es investigar a fondo, establecer responsabilidades administrativas y adoptar cambios profundos en la gestión".

Vale indicar que frente a todos estos antecedentes, el informe concluyó que el Hospital de Quilpué presenta “debilidades importantes en la gestión y control”, ordenando procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas que correspondan a raíz de estos importantes hallazgos.

PURANOTICIA